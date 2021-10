Kaliňák reaguje na vulgárne útoky spolubesedníkov z chaty: Čo si myslím o ich vyhrážkach dobitím!

Chceli mu zabodnúť vidličku do čela, či ho zhodiť ho z motorky.

Len čo exminister vnútra Robert Kaliňák (50) opustil poľovnícku chatu, na ktorej sa stretol s vplyvnými predstaviteľmi z prostredia advokácie a podnikateľského prostredia, tí naňho podľa odpočutých záznamov spustili tirádu bohapustných nadávok. Uťahujú si z neho, že mu behajú oči ako potkanovi, a povzbudzujú sa v tom, ako mu ublížia. Čo všetko mu odkazujú a čo si o ich slovných prejavoch myslí samotný Kaliňák?

Kaliňák sa na chate v Čifároch (okr. Levice) radil s právnikmi o postupe pri vlastnej výpovedi, čo nepovažuje za marenie spravodlivosti. Špeciálna prokuratúra však skupinu podozrieva z toho, že manipulovala jeho výpoveď tak, aby pomohla väzneným blízkym advokátov. Kaliňák sa zhovára s právnikmi Marekom Parom a Pavlom Gašparom, synom väzneného exšéfa polície Tibora Gašpara, a prítomný je aj Miroslav Bödör, otec kontroverzného oligarchu s prepojeniami na Smer Norberta Bödöra. Zatiaľ čo počas Kaliňákovej prítomnosti sa s ním zhovárajú priateľsky, krátko nato, ako z chaty odíde, spustia proti nemu spŕšku tých najhorších nadávok. „Tu bude vyprávať, že rodina. K***t, by som mu pichol tú vidličku do čela,“ cituje slová Gašpara server Postoj. Gašparovi sa nepáčilo, ako Kaliňák predtým povedal o jeho otcovi, že ho považuje za svoju rodinu. „Behá s tými očami, do p**i! Doľava, doprava, doprava, doľava, do p**i, tak ako potkan!“ vstúpi do debaty Bödör starší. „On tu bol dnes preto, aby tu dal tieto emočné pi****ny... A myslel si, že sa tu teraz roztopíme z neho, ko**ta sk******ho, špinavého, cigánskeho,“ hovorí ďalej Gašpar. „Jak ho dobijem raz, strašne ho zj**em z tej motorky, mu dám takú čelovicu,“ vyhráža sa ďalej.