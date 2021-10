Od 1. januára budeme PET fľaše a plechovky vracať predajcom: 10 otázok o zálohovaní

O zavedení zálohového systému sa u nás hovorí už dlhšie a teraz sa konečne začína stávať skutočnosťou.

Už o 63 dní sa pridáme k vyspelým krajinám bez voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. Tieto obaly však nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

Zavedenie zálohového systému v Slovenskej republike sa už zdá neodvratnou realitou a je to veľmi dobrá správa. Prvýkrát bola táto povinnosť v slovenskej legislatíve schválená už v roku 2003, ale odvtedy bola táto povinnosť odkladaná a odkladaná. Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Práve 60 % totiž zabezpečuje aktuálny systém separácie odpadu a nový zálohový by mal, podľa vzoru krajín, kde už funguje, zvýšiť recykláciu PET fliaš a plechoviek aj nad 90 %.

„Môžeme potvrdiť, že od 1. 1. 2022 sa začne zálohovať. Budú sa zálohovať všetky plastové fľaše a plechovky na nápoje,“ uviedla Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy správcu zálohového systému. Ako ďalej uvádza, nie je to len o tom, že sa vyzbiera viac. „Aj kvalita (takto) vyzbieraného materiálu je vyššia a predurčuje ho na to, aby mohol byť použitý opätovne pri výrobe nových obalov, to znamená systémom z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.“ Je to zmena pre Slovensko aj v prístupe k tomu, ako nakladáme s týmito nápojovými obalmi.

Ako funguje zálohový systém

Pri kúpe nápoja zaplatíte zálohu za obal.

Obaly nestláčajte. Spolu s vrchnákom ich vráťte na odberné miesto.

Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostanete zálohu naspäť.

Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra.

Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi.

A vyrobia sa z nich nové obaly na nápoje. Znova a znova

Čo by sme mali vedieť?

1. Čo si treba všímať na PET fľaši a na plechovke?

- Pri nákupe produktov si treba všímať grafi cký symbol (Z), umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu, a text ZÁLOHOVANÉ.

2. Aká je výška zálohy a prečo?

- Výška zálohy je 15 eurocentov rovnako pre PET fľaše aj plechovky. Výška zálohy je určená tak, aby príliš nezaťažila peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.

3. Ako sa budú obaly vracať?

- Zálohované obaly sa odporúča doma po použití opláchnuť a vrátiť ich na odberné miesto nestlačené spolu s vrchnákom. Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

4. Kam treba obaly vrátiť?

- Zálohované obaly sa vracajú na označené odberné miesta, kde ich vrátite do označených automatov alebo v prípade ručného zberu pri pokladnici.

5. Kedy dostanem zálohu späť?

- Po vrátení obalu na odberné miesto. Automat alebo predavačka vám vydá potvrdenku, ktorú vám uhradia v pokladnici, alebo ju použijete pri nákupe.

6. Čo sa bude diať s obalmi ďalej?

- Obaly sa prepravia do triediaceho centra, kde sa vytriedia podľa materiálu a farby. Následne putujú na recykláciu. Z recyklovaného materiálu sa môžu následne vyrobiť nové PET fľaše a plechovky.

7. Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber?

- Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o zálohu. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu pri menšej spotrebe energie.

8. Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?

- Obaly bez označenia grafi kým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.

9. Musím obal vrátiť len tam, kde som ho kúpil?

- Nie. Bez ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste. Podobne, ako keď v súčasnosti vraciate sklenené fľaše.

10. Mám začať zbierať plastové fľaše a plechovky už teraz?

- V rámci zálohy je to zbytočné. Vrátia vám ju iba za obaly, za ktoré zálohu zaplatíte. Nápojové obaly označené symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ sa do obehu dostanú po 1. 1. 2022. Dovtedy ich separujte a vyhadzujte do žltého kontajnera.