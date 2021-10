Zvrat v prípade Moniky Jankovskej: Rázne rozhodnutie Ústavného súdu

Krajský súd (KS) v Trnave porušil v prípade bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Moniky Jankovskej základné právo na osobnú slobodu a je povinný jej nahradiť trovy konania vo výške 460,90 eura.

Vyplýva to z nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR zo 14. októbra. TASR to potvrdil jej obhajca Peter Erdős, ktorému nález doručili v stredu (27. 10.). Zároveň ÚS SR zrušil marcové uznesenie KS v Trnave, ktorý zobral v kauze Fatima Moniku Jankovskú do väzby. "ÚS konštatoval, že rozhodnutie KS v Trnave je nezákonné a porušuje jej základné práva z toho dôvodu, že dôvody kolúznej väzby tak, ako boli konštatované, nie sú postavené na konkrétnych, zrozumiteľných a vnútorne konzistentných argumentoch, a teda nie je možné toto rozhodnutie preskúmať, je arbitrárne a rovnako dôvody väzby sú čisto všeobecné. Zároveň ÚS aj konštatoval, že takéto odôvodnenie a takéto rozhodnutie je ústavne neakceptovateľné," vysvetlil obhajca.

Ako povedal, tieto skutočnosti zdôraznil aj po tom, ako rozhodol KS v Trnave. "Zároveň sme sa aj obrátili v zmysle Trestného poriadku s podnetom na ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú, ktorá je oprávnená v prípade, ak rozhodnutím o väzbe bol porušený Trestný poriadok, podať dovolanie. Ministerka v tejto veci dovolanie nepodala vzhľadom na to, že podľa jej názoru Trestný poriadok v tejto veci porušený nebol. Dnes máme napísané ÚS SR, že Trestný poriadok bol porušený," zdôraznil advokát.

V kauze Fatima bude rozhodovať Okresný súd (OS) Trnava. Monika Jankovská, ktorá údajne za úplatok odsúdila Ondreja J., je obvinená v kauze prevodu baru Fatima od jesene 2020. V marci 2020 ju zadržali v rámci akcie Búrka a následne minulý rok obvinili aj v rámci akcie Víchrica.