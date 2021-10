Generálna prokuratúra o uniknutých nahrávkach s Ficom a spol.: Tvrdá kritika Lipšica!

Generálna prokuratúra (GP) SR kritizuje vyjadrenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica k uniknutým nahrávkam z poľovníckej chaty.

Tvrdí, že je v rozpore so skutočnosťou a vyvoláva obraz selektívnosti v postupoch orgánov prokuratúry. TASR stanovisko poskytol hovorca prokuratúry Dalibor Skladan. Podľa Lipšica je namieste preveriť, odkiaľ nahrávky unikli. Kritizoval však GP, že nepostupovala rovnako, keď unikol do médií realizačný návrh, týkajúci sa podozrení z trestnej činnosti inšpekčného tímu. GP to označila za zavádzajúce a manipulatívne vyjadrenie, keďže sa malo začať ihneď konať.

"Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal trestné stíhanie vo veci trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní v danej trestnej veci vykonáva prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava," uviedol Skladan. GP SR podľa jeho slov garantuje objektívnosť, nestrannosť a zákonnosť a pri výkone svojej pôsobnosti sa nedá ovplyvniť žiadnymi záujmami či vplyvmi, ktoré by ich mohli ohroziť.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dal preveriť únik medializovaných videí, ktoré majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry z tímu Očistec podal v tejto súvislosti trestné oznámenie.