Druhý Sulíkov balík na uľahčenie podnikania obsahuje 207 opatrení: O aké zmeny ide?

Druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia z dielne ministerstva hospodárstva (MH) sa zmenšil z pôvodných 469 na 207 výsledných opatrení.

Spolu by mali podnikateľskému sektoru ušetriť až 200 miliónov eur, odhadol vo štvrtok minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Návrh je predložený do medzirezortného pripomienkového konania a rezort by ho chcel po schválení vládou predložiť do parlamentu ešte v novembri.

Sulík spresnil, že 17 z pôvodne navrhovaných opatrení už po podrobnom preskúmaní platilo v iných právnych predpisoch, ďalších 83 rezort stiahol po argumentácii oponentov a 31 sa MH rozhodlo presunúť do kilečka 3, na ktorom už rezort pracuje. Zároveň 131 podnetov protistrana zamietla, no podľa Sulíka ich budú ďalej presadzovať, a to aj v spolupráci s predsedom vlády Eduardom Hegerom. „Zostalo 207 návrhov, ktorú sú schválené. Kilečko 2 obsahuje 207 návrhov, ktoré ideme zrealizovať,“ dodal Sulík.

Štátny tajomník MH ozrejmil, že druhý balík opatrení je iný ako ten, ktorý schválil parlament v lete minulého roka. V paragrafovanom znení je navrhovaných iba 35 opatrení, ostatné budú realizované v bežnom legislatívnom procese, napríklad formou pozmeňujúcich návrhov a pripomienok. Najväčší počet zmien, a to 35, by malo z tohto balíka realizovať ministerstvo hospodárstva, 31 opatrení sa týka ministerstva financií. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bude realizovať každých viac ako 20 opatrení. Ostatné zmeny sú rozdelené medzi 13 ďalších inštitúcií.

Rezort hospodárstva napríklad navrhuje, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez zaručenej konverzie, chce tiež umožniť predaj nepotravinárskeho tovaru aj po uplynutí jeho expirácie či zjednodušiť povinnosť hlásenia pobytu zahraničných hostí.

K ďalším navrhovaným zmenám patrí napríklad zavedenie možnosti pre autoškoly vyučovať prostredníctvom e-learningu či liberalizácia hygienických požiadaviek v gastroprevádzkach stanovením nižšieho počtu umývadiel.

Prvé "podnikateľské kilečko" schválil parlament na začiatku júla minulého roka. Právna norma priniesla 114 zmien. Upravila napríklad výšku správnych poplatkov, rušila viacero oznamovacích povinností podnikateľov, zaviedla možnosť splnenia si povinností voči Sociálnej poisťovni v ďalšej sedemdňovej lehote či zvýšila o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu.