V Bratislave stúpol počet vlámačiek, Petržalčania sú zúfalí: Zlodeji si značia byty, ktoré vykradnú!

Majte sa na pozore! Muži zákona upozorňujú na nárast prípadov krádeží vlámaním do bytov, ku ktorým dochádza bez zjavného porušenia vchodových dverí.

Prípady zaznamenali na viacerých miestach Bratislavy s tým, že od júla ich počet presiahol 20. Obyvateľom sa dokonca podarilo nahrať na kamery podozrivé osoby, ale aj tak sa necítia vo svojich bytoch bezpečne. Aký trik používajú páchatelia na to aby sa dostali do zabezpečených brán?

Podľa polície sa v hlavnom meste rozmáha vykrádanie bytov. „Za obdobie od polovice mesiaca júl 2021 až ku dnešnému dňu evidujeme na území Bratislavy viac ako 20 takýchto skutkov, pri ktorých došlo k prekonaniu uzamykacieho mechanizmu vstupných dverí do bytov nezisteným spôsobom. Vo väčšine prípadov išlo o bezpečnostné dvere s bezpečnostnými vložkami aj vyšších tried s tzv. jamkovými kľúčmi,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

V súvislosti s týmito skutkami policajti tretieho bratislavského okresu vzniesli v priebehu tohto roka obvinenie voči štátnemu príslušníkovi Gruzínska, ktorý je stíhaný väzobne. Polícia tiež žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení neznámych osôb vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. „Osoby boli v nočných hodinách zachytené kamerami priamo pri značení si vchodových dverí do bytov. Značenie prebiehalo v nočných hodinách cca. okolo 2.00 a 3.00 hod. najmä v okolí Smolenickej ulice,“ uviedla polícia.

Zámok prekabátia páskou

Nový Čas zisťoval, ako celú situáciu vnímajú obyvatelia Petržalky. Mladá mamička Lucia (34) povedala, že fotka podozrivého je vylepená na vchodoch aj vo výťahoch. „Keď prišla polícia, našli na magnetických zámkoch vchodových dvier pásky. Potom, keď niekto viac trhne bránou, otvoria sa. So susedmi sme vytvorili skupinu na whatsappe, aby sme viac komunikovali,“ rozpráva Lucia. Pre študentku Radoslavu (21) je to stresujúce. „Začala som tu bývať pred mesiacom.Teraz sa bojím, či mi niekto môže ublížiť. Ráno som si zamkla aj izbu, čo som doteraz nerobila, lebo to je taký pocit, že otočím sa chrbtom k dverám na posteli a zrazu mi niekto vojde do izby?“ zamýšľa sa študentka.„Určite by som uvítala, keby tu polícia hliadkovala viac,“ uzatvára Radka.