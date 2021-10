Radikálne zhoršovanie situácie s COVID-19: V 24 okresoch končia reštaurácie aj hotely!

Vraciame sa späť do zlých čísiel.

COVID automat, ktorým sa riadi súčasné manažovanie pandémie koronavírusu, radí už 24 okresov na budúci týždeň do čiernej farby. To znamená zatvorené reštaurácie a bary, koniec hotelových služieb, wellnessov či fitnescentier. Za utorok zaznamenali hygienici viac ako 5 600 pozitívnych prípadov na koronavírus. Ide o najvyššie číslo od vrcholu druhej vlny, ktorý bol na začiatku tohto roka v januári.

Pozitivita je na úrovni 24 %, čo znamená, že každý štvrtý otestovaný je pozitívny. V niektorých okresoch je pozitivita na úrovni 40 %. Spomedzi nových prípadov je pozitívnych 70 až 75 % neočkovaných ľudí. „Ak nedodržiavate opatrenia, riskujete, že sa nakazíte a skončíte v nemocnici,“ uviedol premiér Eduard Heger. COVID automat umožňuje prefarbenie regiónov do lepších farieb, ak je zaočkované dostatočné množstvo ľudí nad 55 rokov, čo je však vo viacerých okresoch problémom. V súčasnosti je v nemocniciach 1 223 pacientov s COVID-19.

„Z nich takmer 79 percent nie je zaočkovaných vôbec, alebo dostalo len jednu dávku v dvojdávkovej očkovacej schéme,“ uviedli z ministerstva. Zaplnené sú tak na jednu tretinu kapacít. V Prešovskom kraji je však zaplnenie už na 60 % maximálnej kapacity. V 24 čiernych okresoch platia už najprísnejšie zákazy - reštaurácie už nemôžu obsluhovať hostí na terasách ani v interiéroch, zatvorené sú hotely, wellnesy, fitnescentrá a napríklad do obchodov s oblečením sa dostanete už len s očkovaním, testom alebo dôkazom o prekonaní ochorenia.

Otvorené pre všetkých zostávajú napríklad predajne potravín či lekárne. Okrem týchto opatrení sú možné hromadné podujatia maximálne len pre 100 očkovaných ľudí. V praxi by mal byť zavedený aj zákaz vychádzania či obmedzenie cestovania z a do čiernych okresov. To však neplatí, keďže vláda nezaviedla a ani neplánuje zaviesť núdzový stav. V súvislosti so zmenami v COVID automate sa ozval aj Richard Sulík z SaS. Ten chce zmeniť pravidlá v čiernych okresoch, kde by podľa nich mali fungovať prevádzky, pokiaľ majú zaočkovaných majiteľov a zamestnancov, a ponúkať tak tovary a služby pre zaočkovaných zákazníkov.