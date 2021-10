Na východe Slovenska došlo k tragédii: Záhadná smrť Rakúšana († 64)!

Záhadná smrť!

Medzi obcami Hunkovce a Ladomirová (okr. Svidník) sa v utorok podvečer stala tragická dopravná nehoda, pri ktorej zahynul 64-ročný vodič mercedesu z Rakúska. Spolu s ním sedela v aute aj 53-ročná Slovenka. O ich vzájomnom vzťahu nie sú bližšie informácie. O tragickej nehode informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayvá, ktorá tvrdí, že z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel vodič z Rakúska s autom do priekopy, prešiel na lúku, vošiel do lesného porastu a narazil do stromu.

„Rakúšan pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Čo bolo presnou príčinou dopravnej nehody, polícia preveruje. Pracujeme aj s verziou, že vodičovi prišlo počas jazdy nevoľno, teda mohlo ísť aj o zdravotné dôvody,“ vysvetlila hovorkyňa Ligdayová. Škoda na vozidle bola vyčíslená na približne 10-tisíc eur. Nakoľko došlo k úmrtiu, polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.