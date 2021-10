Štefan sa sám stará o tri malé deti: Čoraz viac nám chýba mama!

Robí, čo môže! Štefan (37) z Čaty (okr. Levice) sa po tom, čo manželka Monika nastúpila do výkonu trestu, sám stará o tri deti.

A materská nestačí na to, aby dostatočne obhospodáril malý domček a zabezpečil jedlo a šaty pre deti. Nový Čas sa preto rozhodol, že tejto rodinke v zúfalej situácii pomôže nákupom za 50 eur. Keď Monika nastúpila do väzby, život rodiny v malom domčeku sa na chvíľu akoby zastavil. Štefan (37) tak ostal sám s Monikou (1), Markom (3) a Laurikou (7), ktorú má partnerka z prvého manželstva.

To, že jeho láska skončila za mrežami, vníma ako vinu jej bývalého partnera. „Manželka bola naivná a teraz sedí kvôli nemu v base. Ale čo bolo, bolo, teraz sa musím dívať dopredu,“ povedal Števo, ktorý musí zápasiť s množstvom problémov. Deti sú na ocka veľmi naviazané. Jeho najmenšia dcérka, malá Monika (1), sa tatina ani nepustí, stále mu je na rukách. A hoci po zverejnení článku sa našlo veľa ľudí, ktorí rodinke pomohli, a dostáva už aj materský príspevok, stále to má veľmi ťažké.

„Veľmi som vďačný každému za všetko, ja to ani slovami neviem opísať,“ hovoril so slzami v očiach Štefan, keď vybaľoval nákup od Nového Času. „Mama im chýba čoraz viac. Veľmi ich to poznačilo. Keď Marko niekde vidí kráčať matku s dieťaťom, začne plakať a mne to trhá srdce,“ prezradil nešťastný Štefan.