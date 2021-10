Odhodlaná Mária pátra po sestre, ktorú nevidela 55 rokov: Hľadám svoje stratené dvojča!

Chce ju nájsť! Mária (55) z Horných Obdokoviec (okr. Topoľčany) vie len sedem rokov, že má na tomto svete jednu jedinú sestru - dvojča.

Rozdelili ich, keď boli ešte bábätká, pretože si ich z dojčenského ústavu adoptovali rôzne rodiny. Mária sa o svojej sestre-dvojičke dozvedela až od adoptívnej mamy na jej smrteľnej posteli. Rozhodla sa, že ju nájde.

Mária a jej sestra sa narodili ako jednovaječné dvojičky 11. januára 1966 v Bratislave. „Hneď sedem dní nato nás obe mama dala do dojčenského ústavu, dnes je to vlastne detský domov. Volali sme sa Mária a Irena Nigrinové. Odtiaľ si nás adoptovali,“ začína rozprávať Mária, ktorá je mamou dvoch dospelých dcér. „Mňa si adoptovala rodina Balabanovcov z Nitry a o sestre nemám žiadne informácie, pretože úrady mi ich nechcú poskytnúť. Z Irenkinho spisu viem len to, že mala brata Ľudovíta (68) a sestru Evu (57). Rodičia tam boli uvedení ako František, ktorý bol narodený v roku 1920, a Irena narodená v roku 1935. Myslím si, že to boli adoptívni rodičia.“ Mária pridáva šokujúce tvrdenie: „Môj spis z detského domova záhadne zmizol, a tak si myslím, že som bola adoptovaná skrytou adopciou.“ O sestre, žiaľ, nemá žiadne informácie.

Vždy si totiž myslela, že nemá súrodencov. „Mám manžela a dve dcérky, na ktoré som veľmi pyšná, ale vždy som si myslela, že som jedináčik. Maminka mi však na smrteľnej posteli nechala odkaz, že sme boli dve a že mám svoju dvojičku,“ plače Mária, ktorá ani len netuší, prečo jej to adoptívna mama nepovedala skôr. „Ja som jej bola veľmi vďačná za všetko, dobre ma s oteckom vychovali, dali mi vzdelanie. Len mi je ľúto, že som roky nestrávila aj so sestrou, ktorú, verím, po 55 rokoch nájdem,“ uzavrela. O pomoc pri pátraní požiadala aj HAKA, ktorá cielene pátra po ľuďoch, a tiež oslovila aj českú reláciu Pošta pre teba.