Bitku beštiálneho otca bude Maťko cítiť do konca života: Marek Kupec si za ohavný čin posedí v base pekne dlho

Beštia v ľudskej koži neunikla trestu! Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici potvrdil rozsudok v prípade otca, ktorý v novembri pred dvoma rokmi takmer na smrť utýral a ubil svojho vtedy iba 4-ročného syna Maťka.

Chlapček skončil v nemocnici s ťažkým zranením hlavy v umelom spánku. Do konca života bude mať poškodený mozog a ďalšie trvalé následky. Mareka Kupca (32) z Hronca (okr. Brezno) ešte začiatkom leta odsúdil Okresný súd v Brezne za tento ohavný čin na 10,5 roka. Rozsudok súdu je dnešným dňom právoplatný.

Maťko (6) žije so starou mamou a jeho ostatní súrodenci skončili v detskom domove. Pre chlapčeka boli kopance do rôznych častí tela, údery a sácanie o stenu takmer na dennom poriadku. Jeho otec bol podľa rozsudku závislý od alkoholu, užíval pervitín a svojho syna bil a psychicky trápil údajne preto, aby sa správal tak, aby to vyhovovalo rodičom. Dlhé hodiny musel bez pohybu stáť pri stene, rodičia mu nedávali dostatok jedla a vody. Mama malého chlapca Monika pre Nový Čas v minulosti povedala, že v osudný novembrový deň nebola doma. „Keď som prišla, Maťko už ležal na zemi a bol v bezvedomí,“ povedala. Po chlapčeka prišla záchranka a lekárka zo sanitky okamžite volala políciu.

Hodil to na manželku

Odsúdený tyran mal polícii tvrdiť, že chlapec narazil do linky. Počas výsluchu sa ku všetkému priznal, no neskôr tvrdil, že je nevinný. „Obžalovaný sa ku skutku priznal pri prvotných výsluchoch. Orgánom činným v trestnom konaní vykonali previerku na mieste, kde im obžalovaný podrobne ukázal, ako fyzicky napadol maloletého Martina. Následne zo steny a zárubne, o ktorú ho hodil, boli odobraté stery, kde bola jednoznačne nájdená krv maloletého Martina. Až následne v priebehu hlavného pojednávania obžalovaný prišiel s verziou, že skutku uvedenom v obžalobe sa mala dopustiť jeho manželka,“ uviedol v odôvodnení sudca.

Závažné poškodenie mozgu

Znalkyňa z odboru psychiatrie uviedla, že chlapec trpí syndrómom týraného dieťaťa a počas viac ako 20-ročnej praxe sa s niečím takýmto ešte nestretla. „Pred závažným poškodením mozgu bolo dieťa apatické, bez radosti, bez schopnosti vyjadriť emócie. Po závažnom poranení mozgu, došlo k prejavom zvýšenej fyzickej agresie, sebadeštrukčným prejavom aj k narušeniu psychického vývinu dieťaťa,“ píše sa v posudku s tým, že sa u Maťka prejavuje aj nevysvetliteľný a neovládateľný hnev, navyše trpí duševnou poruchou, problémom reči, je agresívny voči ostatným a vyžaduje si pozornosť neprimeraným spôsobom. Je hyperaktívny a nevie relaxovať...

Aké má následky