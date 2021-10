Desivá prognóza odborníkov v súvislosti s covidom, Krčméry varuje: Pripravte sa na kritické Vianoce!

Očakávame, že nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 bude pokračovať ďalej, sledujeme to aj v okolitých krajinách.

Nevidíme žiaden mechanizmus, ktorý by zastavoval túto pandemickú vlnu. Uviedol to matematik Richard Kollár v utorkovej relácii Na telo Plus s Michalom Kovačičom. „Typ stolovej hory sa začína meniť na Mount Everest,” myslí si aj infektológ Vladimír Krčméry o pandemickej krivke tretej vlny. Predseda Lekárskeho odborového združenie (LOZ) Peter Visolajský dodal, že o víruse SARS-CoV-2 vedia už odborníci pomerne veľa, ale ďaleko menej toho vedia o ľudskej imunite. Preto je podľa neho ťažké povedať, ako bude prebiehať pandémia ďalej.

Najväčšou otázkou vzhľadom na minuloročný priebeh druhej vlny je to, aká bude situácia na Vianoce. Krčméry pripomenul, že všetci musíme urobiť niečo preto, aby boli tohtoročné Vianoce pokojné a prežité v rodinnom kruhu, nie v nemocnici. Narážal tým na očkovanie, s čím súhlasí aj Kollár. Upozorňuje však zároveň na to, že podľa výskumov ochrana vyvolaná vakcínou časom klesá, a preto bude vianočné obdobie v tomto smere kritické. Rizikové skupiny obyvateľov sa totiž očkovali pred deviatimi mesiacmi, mali by preto zvážiť podanie tretej dávky. Myšlienku povinného očkovania niektorých vybraných profesii by preto Krčméry nezavrhoval. Pomohlo by aj celkové zvýšenie počtu zaočkovaných, ktoré je však momentálne ťažko dosiahnuteľné. Visolajský ale tvrdí, že v rámci presviedčania ľudí, aby sa proti ochoreniu COVID-19 zaočkovali, sme nevyužili všetky prostriedky. Podľa jeho slov by sa mali viac angažovať praktickí lekári, ktorí by mali napríklad aj pod hrozbou sankcií lepšie informovať svojich pacientov.