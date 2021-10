Každým dňom je to horšie: Riaditeľ košickej nemocnice bilancuje posledné dni

Počet COVID pacientov v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice rastie.

K dnešnému dňu je tam hospitalizovaných 112 pacientov s novým koronavírusom. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková. „Za uplynulé štyri dni sme prijali 62 nových. Kým uplynulé týždne sme mávali do desať príjmov denne, teraz máme už niekoľko dní po sebe dvojciferné čísla,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.

Keďže obsadenosť lôžok sa počas víkendu opäť zvýšila, UNLP pristúpila k ďalšej reprofilizácii kliník a oddelení na Rastislavovej ulici. „Momentálne máme už 142 lôžok vyčlenených pre pacientov s ochorením COVID-19, obsadené sú na 77 percent,“ doplnil Slávik.

V kritickom stave na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) leží deväť pacientov, sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Ďalších 17 je vo vážnom stave a potrebujú vysokoprietokový kyslík. „Napriek zhoršujúcej sa situácii a pribúdaniu kriticky chorých pacientov v našej nemocnici zatiaľ neobmedzujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti len na akútnu. Niektoré plánované operácie sa síce pre reprofilizáciu môžu odložiť, ale našou snahou je udržať operatívu aj pre neakútnych pacientov v čo najväčšom rozsahu,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.

Od pondelka má nárok na tretiu dávku vakcíny každá osoba nad 18 rokov, ktorá je pol roka po druhej dávke očkovania alebo aj po prekonaní ochorenia COVID-19, pokiaľ na očkovaní trvá. „V týchto prípadoch sa tretia dávka neodporúča, ale bola schválená aj táto možnosť, naši zdravotníci vyjdú záujemcovi v ústrety,“ Beňa.

UNLP z dôvodu poskytovania tretej dávky pristúpila aj k úprave časov pre klientov Vakcinačného centra. V čase od 8:00 do 10:00 je vo Vakcinačnom centre UNLP na Rastislavovej ulici vyčlenený priestor pre očkovanie treťou dávkou takzvaných imunokompromitovaných pacientov, teda pacientov s oslabenou imunitou. Vzhľadom na to, že ide o pacientov so zníženou imunitou, je nevyhnutné, aby boli očkovaní v čo najbezpečnejšom prostredí. Všetci ostatní môžu prísť na očkovanie aj bez registrácie od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00, v sobotu od 8:00 do 12:00.