Kolíkovej tretí návrh súdnej mapy naďalej burcuje emócie: Na odpor sa postavili ďalší

Samosprávy Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou nesúhlasia s novou podobou súdnej mapy, v rámci ktorej chce Ministerstvo spravodlivosti SR zrušiť tamojšie okresné súdy.

Argumentujú znížením dostupnosti služieb pre obyvateľov oboch okresov i komplikáciami pre súdnych úradníkov. Primátor Partizánskeho Jozef Božik je podľa svojich slov trochu zarazený a prekvapený tým, že v rámci reformy sa najskôr počítalo so zrušením 24 súdov a dnes sú to len štyri. "Keby Partizánske malo byť pod Prievidzou, kam sudcovia pôjdu? Do Prievidze? Keď dnes majú absolútne problémy s priestormi a kapacitou umiestnenia svojich sudcov," tvrdí primátor. Božik vyzval ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, nech príde do dotknutých regiónov reformu vysvetliť, zároveň je podľa svojich slov presvedčený, že návrh v parlamente neprejde.

Zhoršením dostupnosti súdnictva pre obyvateľov argumentuje i samospráva Bánoviec nad Bebravou a obcí v okrese. Primátorka Bánoviec nad Bebravou Rudolfa Novotná ďalej tvrdí, že priestor na riešenie problémov občanov tak dostanú rôzni špekulanti, hlavne v oblasti majetkových vecí. "Obyvatelia okresu takýto krok vnímajú ako centralizáciu moci a strácajú dôveru v slovenské súdnictvo, takisto vyjadrujú obavy o svoju budúcnosť, o budúcnosť dostupnosti spravodlivosti na Slovensku," argumentovala.

Podľa samospráv oboch miest s rušením súdov nesúhlasia ani zástupcovia súdov, podľa ktorých to môže mať negatívny dopad na ich prácu. TASR požiadala o stanovisko i dotknuté súdy, zatiaľ sa nevyjadrili.

Tretia verzia súdnej mapy okrem iného počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.

Reforma by mala podľa Kolíkovej zabezpečiť, aby o veciach rozhodovali špecializovaní sudcovia, ľudia dostali rýchlejšie, kvalitnejšie súdne rozhodnutia, na súdoch bol zabezpečený skutočný náhodný výber sudcov a zlepšili sa podmienky tak pre prácu sudcov, ako aj justičného personálu. Ministerka aktuálne o reforme vedie dialóg s koaličnými partnermi.