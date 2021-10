V úmrtnosti mužov na toto ochorenie sme na tom najhoršie z Európy: Prečo Slováci zanedbávajú prevenciu?

Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka v Európe, v úmrtnosti mužov je dokonca na čele rebríčka.

Napriek tomu sú bolesť a nepríjemné pocity pri kolonoskopii, ktorá vie karcinóm odhaliť takmer so 100-percentnou úspešnosťou aj vo včasnom štádiu, podľa najnovšieho prieskumu hlavným dôvodom, prečo Slováci toto vyšetrenie odkladajú. Uvádza sa to v tlačovej správe Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.

Podľa prieskumu agentúry Nielsen Admosphere Slovakia zo septembra 2021, až 27,3 % opýtaných odkladá vyšetrenie kvôli obavám z bolestivosti vyšetrenia a ďalších 38,8 % kvôli obavám z nepríjemného zážitku z vyšetrenia. O skríningovej kolonoskopii uvažuje 36,2 % respondentov. Celkovo 11,5 % ju už absolvovalo a 52,3 % o vyšetrení neuvažuje. V prípade, že by bola dostupná analgosedácia, tak by sa pre ňu jednoduchšie rozhodlo 62,8 % účastníkov prieskumu. Ak by bola dostupná celková anestézia, pre kolonoskopiu by sa ľahšie rozhodlo 56,5 % respondentov.

„Kolorektálny karcinóm je rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vyhnúť takmer na 100 percent. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri pravidelných preventívnych vyšetreniach nemuselo vôbec umierať,” vysvetľuje prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Martin Huorka.

Aj preto na Slovensku funguje štátom riadený pozývací skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka. Jeho cieľom je identifikovať pacientov vo včasnom štádiu ochorenia, kedy je možné ho úspešne liečiť prostredníctvom kolonoskopie, ktorá je diagnostickou i liečebnou metódou zároveň. V prípade nálezu polypu ho dokáže lekár vo väčšine prípadov totiž priamo počas vyšetrenia odstrániť. Tento zákrok sa nazýva endoskopická polypektómia. Preventívna kolonoskopia pri negatívnom náleze znamená až 10 rokov života bez potreby iných vyšetrení, ako informoval primár gastroenterologického oddelenia Národného onkologického ústavu Boris Pekárek.

Existuje aj bezbolestné kolonoskopické vyšetrenie, ktoré si však pacienti na Slovensku musia priplatiť sumou približne 50 eur. Takzvaná analgosedácia je pritom vo svete štandardom. Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa dlhodobo snaží zabezpečiť dostupnosť bezbolestnej kolonoskopie pre každého pacienta.

„Aktuálne čakáme na schválenie tohto výkonu na Ministerstve zdravotníctva SR v komisii pre Katalóg zdravotných výkonov. Poisťovne nám už avizovali, že akonáhle bude kodifikovaný nový výkon, sú pripravené uhrádzať analgosedáciu pri kolonoskopii, čím by sa konečne zabezpečila dostupnosť bezbolestnej kolonoskopie,” ozrejmil vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Tibor Hlavatý.