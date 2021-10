Advokát Marek Para reaguje na zverejnené videá: Priznal stretávanie, toto považuje za veľmi zarážajúce

Je veľmi zarážajúce, že sa sleduje obhajoba a opoziční politici.

Pred utorkovým rozhodovaním o predĺžení väzby obvineným v rámci policajnej akcie Očistec to vyhlásil obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara Marek Para. Reagoval tak na zverejnené videá, ktoré zobrazujú, ako sa na chate stretávali Para, predseda strany Smer-SD Robert Fico, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör, a tiež syn Tibora Gašpara.

Para potvrdil, že k stretávaniu došlo, odmieta však, žeby sa zúčastnení niečoho protiprávneho dopustili. "Nič iné sa neudialo, ako iba zákonné," skonštatoval. Všetko chce najprv vysvetliť súdu, myslí si však, že je normálne sa stretávať s ľuďmi, ktorí vyhľadávajú právnu pomoc. "Je legitímne právo získavať informácie a získavať dôkazy. O to viac, keď ma nepúšťajú do úplného spisu a nesprístupňujú mi dôkazy," uviedol. Fico reaguje na zverejnenie tajných nahrávok: Potvrdzuje to len jednu vec!

Odmieta, žeby niekoho na stretnutiach k niečomu nabádal. "Nehovoríme tam nič iné, ako právne rady, na čo sme oprávnení," poznamenal s tým, že ak sa cez média zverejňujú odkazy, že "treba čakať na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) a šúchať nohami", potom nech sa nikto nečuduje, že sa ľudia stretávajú s advokátmi.

"Ja som vopred upozorňoval, že sa uplatňuje dvojaký meter na obhajobu týchto obvinených. To povieme aj sudcovi a rozoberieme každý argument poctivo," skonštatoval advokát. Para tvrdí, že im minimálne rok odopierajú prístup k obrazovým a zvukovým záznamom, či informáciám o trestnom čine. "Odopierajú nám prístup k úplným spisom zo súvisiacich trestných vecí. Napriek tomu, že nám toto právo priznal Najvyšší súd SR," podotkol.

V prípade nahrávok zo stretnutí na chate ho bude zaujímať, pre aký skutok boli začaté. Zatiaľ boli totiž podľa Paru zverejnené len informácie, že z dôvodu vyšetrovania pytliactva. "Treba vyhodnotiť, prečo sa v nahrávkach ďalej pokračovalo, keď je zrejmé, že sa pri stole nerozdeľovali zajačie packy," skonštatoval.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v utorok začalo rozhodovanie o predĺžení väzby obvineným v rámci policajnej akcie Očistec. Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) doplnil svoj návrh o obrazovo-zvukové záznamy. Záznamy a ich prepisy majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz, ako aj diskreditovať a kriminalizovať vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a prokurátorov ÚŠP.