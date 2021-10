Sulík prestal zatĺkať: Kúpil ranč v Austrálii! Zatajil nehnuteľnosť v majetkovom priznaní?!

Dlhoročné špekulácie konečne potvrdil. Šéf SaS Richard Sulík (53) verejne priznal, že je spoluvlastníkom usadlosti v Austrálii.

Svoj rančerský sen si chce u protinožcov plniť až vtedy, keď bude na dôchodku. Ako sám priznal, pre lukratívnu nehnuteľnosť sa musel zadlžiť. Nový Čas zisťoval, kedy si toľko skloňovaný ranč kúpil a prečo sa doteraz neobjavuje ako nehnuteľnosť v jeho majetkovom priznaní, ktoré musia politici podávať každý rok.

Svoj sen o usadlosti v ďalekej Austrálii sníva šéf liberálov už minimálne 10 rokov. V minulosti deklaroval, že si predstavuje, ako tam strávi svoju jeseň života. „Je tam príjemné podnebie, pokoj a žiadni politici,“ vyjadril sa Sulík pre Korzár s tým, že si predstavuje menší domček, v ktorom si bude vychutnávať slnečné lúče.

A jasno mal aj v tom, že z neho nebude ženatý dôchodca. Rozvedený šéf SaS, ktorý má s dvoma ženami štyri deti, sa totiž už do chomúta viac nechystá. Sny sa však už stihli pretaviť do reality, a hoci ho médiá dlhší čas bombardovali otázkami, čo sa týka nehnuteľnosti u protinožcov, do odpovede sa mu príliš nechcelo. Urobil tak až v nedeľu v relácii TV Markíza Na telo. „Som jeden z troch vlastníkov jednej menšej usadlosti. Čo je dôležité, toto je plán pre môj dôchodkový vek. Pokiaľ viem, nie je to zločin,“ povedal Sulík.

Kde na to zobral?

Hoci je o Richardovi Sulíkovi známe, že biedu rozhodne netrie a v minulosti úspešne podnikal, predsa sa len vynárajú otázky, kde na to zobral. Nehnuteľnosti v Austrálii totiž nie sú lacnou záležitosťou. „Peniaze naň som zobral z banky, normálne som si naň požičal, zadlžil som svoje byty a zobral som si úver,“ vysvetľoval financovanie projektu Sulík s tým, že objasnil aj to, čo ho na tejto krajine najviac priťahuje.

„Jedného dňa aj ja budem v dôchodkovom veku, mám 53 rokov, tak o takých 10 - 12 rokov bude zo mňa dôchodca. Tak som sa zamýšľal, kde budem tráviť zimné mesiace, lebo ja zimu nemám rád, bez problémov znesiem 40-stupňové horúčavy, ale tá 10-stupňová zima mi ide pod nechty a to mi nerobí dobre,“ uviedol.

Jeho odpoveď však vyvolala úsmev na tvári jeho protivníka v diskusnej relácii - exministra financií Ladislava Kamenického. „Robte všetko pre to, aby ste ten dôchodok strávili na Slovensku, a nie v Austrálii. Všetko tu zbabrať a potom odísť do Austrálie je zbabelé,“ pustil sa do šéfa liberálov Kamenický.

Niekde pri Perthe

Otázkou zostáva, kedy Richard Sulík ranč v Austrálii kúpil. Už v marci 2020 mal o ňom však hovoriť predsedovi OĽaNO Igorovi Matovičovi. „Keď sme spolu rokovali o koalícii, tak ma opakovane uisťoval, že toto je jeho posledné ministrovanie a po budúcich voľbách odchádza do Austrálie, a ukazoval mi, kde má ranč pri Perthe,“ uviedol Matovič pre Nový Čas.