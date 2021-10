Exposlankyňa Martina Šimkovičová bude cvakať: Tisícová pokuta za lajdáckosť!

Úloha moderátorky internetovej televízie ju pohltila natoľko, že si zabudla plniť zákonné povinnosti. Bývalá hviezda Markízy Martina Šimkovičová (50) sa minulé volebné obdobie dostala do parlamentu, odkiaľ po 4 rokoch musela odísť po fiasku vo voľbách.

Získala len 844 preferenčných hlasov, čo ani náhodou nestačilo na to, aby mohla naďalej poberať štedrý plat. Poslanecké povinnosti ju však dobehli aj rok a pol po voľbách - parlamentný výbor jej totiž udelil pokutu za nepodané verejné oznámenie a Šimkovičová sa ju rozhodla splácať.

Podať oznámenie verejného funkcionára má podľa zákona predložiť každý politik a verejný činiteľ najneskôr do 30. apríla. Politici v tomto dokumente oznamujú svoje majetkové pomery, ale tiež uvádzajú všetky funkcie, zamestnania či činnosti, ktorým sa venujú. Šimkovičová tak dostala pokutu za priznanie ešte za rok 2019. Podala ho totiž oneskorene. Situáciu sa tak rozhodla riešiť žiadosťou o splátky.

„Dlžník požiadal o splátkový kalendár. Zaväzuje sa zaplatiť správcovi pohľadávky štátu dlh vo výške 3 121,99 € bezhotovostne prevodom na účet, a to v siedmich mesačných splátkach, počnúc mesiacom október 2021,“ uvádza sa v zmluve medzi Šimkovičovou a Kanceláriou NR SR. Ak sa dlžníčke nepodarí niektorú zo splátok zaplatiť včas, musí k termínu ďalšej splátky vysoliť celú zvyšnú sumu naraz.

Podobnú chybu mala zopakovať Šimkovičová opäť aj tento rok, keď oznámenie verejného činiteľa riadne neodovzdala ani do konca apríla tohto roku. „Tam konanie momentálne prebieha, v tomto prípade ju ešte len ideme pokutovať. Pokutu dostane v najbližšej budúcnosti, takže bude asi druhý splátkový kalendár,“ osvetlil nám situáciu overovateľ výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Milan Vetrák (OĽaNO).

V naposledy zverejnenom majetkovom súpise za rok 2019 Šimkovičová uvádzala, že nepodniká, mimo poslaneckej funkcie nemá iné zamestnanie, nevlastní žiadny nehnuteľný majetok, užíva rodinný dom v rakúskom Prellenkirchene a osobné auto Mercedes Benz a platí hypotekárny úver. Príjmy mala vo výške 37 600 €.

Machala aj Peková

Exposlankyňa vysvetľuje, že priznanie za rok 2019 nestihla podať pre pandémiu. „Bolo to presne 13. marca, zatvorili úplne všetko, bolo to zo dňa na deň. A tým, že som bývala v zahraničí, tak som kontakt so Slovenskom nemala žiadny, iba telefonický. Nemohla som sa na Slovensko vôbec dostať, bolo tam aj obmedzenie, že nemôžete ísť s dieťaťom cez hranice, a ja som nemala kam dať dcéru,“ vyratúva pre Nový Čas Šimkovičová s tým, že počítala, že priznanie sa dá podať neskôr.