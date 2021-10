Onkologická pacientka Gabika v slzách: Odsúdili ma na smrť!

Tvrdá rana od života! Gabriela Vašková (36) z Duboviec (okr. Skalica) chcela mať veľkú rodinu a spolu s manželom Lukášom sa tešili na svoje prvorodené bábätko.

Nečakaný potrat však nebol stále to najhoršie, čo manželia zažili. Gabriela začala mať po krátkej dobe ukrutné bolesti brucha a následne lekári potvrdili hrozivú diagnózu - zhubný nádor mäkkého a spojivového tkaniva brucha. Začal sa kolotoč, z ktorého mladá žena nevie vyskočiť, a už šesť rokov bojuje o život. Jediný liek, ktorý jej pomáha, zdravotná poisťovňa zamietla a platia ho len dobrí ľudia a rodina.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Neznesiteľné bolesti brucha, vysoké teploty, slabosť. To boli prvé príznaky, ktoré mala Gabriela (36) skôr, ako sa od lekárov dozvedela nemilosrdnú správu o rakovine. „Po stanovení diagnózy ma operovali niekoľko hodín a museli mi vybrať aj jednu obličku. Absolvovala som drastické chemoterapie, nejedla som, nepila, chodiť som nevládala vôbec. Potom sa to zlepšilo, no po roku sa to začalo znova,“ opisuje Gabika, ktorej najväčšou oporou jej jej manžel.

„Nič nevládzem a so všetkým mi pomáha manžel. Nedáva to najavo, ale viem, že ho to veľmi trápi,“ hovorí so stiahnutým hrdlom. Gabikinu túžbu po vlastnom dieťatku jej pomohla naplniť jej sestra, ktorá jej od narodenia zverila do opatery svojho synčeka Gabka. „Som s ním tak často, ako sa dá, ale už tu nemôže byť. Nemám na to síl,“ povzdychla si mladá žena.

Ďalšia rana

Gabika aj s manželom vkladali veľkú nádej do lieku Halaven, no nečakala, že zdravotná poisťovňa jej žiadosť zamietne. „Onkológ mi povedal, že keby som tento liek brala, už by som mohla byť fit. Je to veľmi smutné, lebo ma odsúdili na smrť. Už mi nemajú čo dať. Tento je jediný,“ hovorí so slzami v očiach Gabika. Hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky potvrdil, že žiadosť o uhradenie spomínaného lieku prijali.