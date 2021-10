V osade na východe je v karanténe 12 z 20 domácností: Obavy o jedného pozitívne testovaného

Testovanie marginalizovanej skupiny obyvateľov osady v obci Prosačov v okrese Vranov nad Topľou, ktoré v piatok (22.10.) realizoval intervenčný tím ministerstva zdravotníctva, potvrdilo výskyt ochorenia COVID-19 u 29 zo 101 testovaných osôb.

V karanténe je 12 z 20 domácností. V obci v tejto súvislosti zasadal v pondelok krízový štáb. Uviedol to pre TASR starosta Martin Digoň.

"Zatiaľ je to stále rovnako, neviem o tom, že by mal niekto ťažký priebeh. Máme tam pozitívneho onkopacienta, o toho sa bojíme," povedal s tým, že pozitívne testované osoby dostali od regionálneho úradu verejného zdravotníctva pokyny, aby do nedele 31. októbra dodržiavali karanténne opatrenia. Podľa Digoňových slov na to bude, na základe stretnutia krízového štábu, dohliadať pri náhodných kontrolách polícia. Situáciu má tiež preveriť opätovné pretestovanie negatívnych obyvateľov, ktoré sa v osade uskutoční v stredu (27.10.).