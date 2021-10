Lengvarského rezort reaguje na vyhlásenie Kollára: Jednoznačný odkaz hnutiu Sme rodina

Ministerstvo zdravotníctva prosí koaličné hnutie Sme rodina, aby cez emócie ľudí v regiónoch nebrzdilo reformu zdravotníctva.

TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ide o reakciu na pondelňajšie slová predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý vyhlásil, že je proti tomu, aby sa zrušila nemocnica v Trstenej.

"Zástupcovia ministerstva zdravotníctva kolegom z predmetnej politickej strany minulý týždeň jasne vysvetlili, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. Ako na stretnutí zaznelo, optimalizácia siete nemocníc spolu s reformou všeobecnej ambulantnej sféry prinesie pacientom kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov a zadefinuje nárok pacienta," vysvetlila Eliášová. To podľa hovorkyne rezortu znamená, že pacient už nebude bezradne blúdiť v systéme, ale bude presne vedieť, kde mu poskytnú adekvátnu a potrebnú zdravotnú starostlivosť. Rušenie akútnych lôžok v trebišovskej nemocnici? Bol by to nezmysel, odkazuje Raši

Zdôraznila, že optimalizácia siete nemocníc zavedie jasné pravidlá v prospech pacienta a zdravotníckych pracovníkov. "Slovenské zdravotníctvo reformu nesmierne potrebuje a súčasná vláda má odvahu ju realizovať. Navyše, je motivovaná viac ako miliardou eur z európskych peňazí, ktorých podmienkou je práve reforma," podotkla hovorkyňa.

Kollár v pondelok po návšteve nemocnice v Trstenej uviedol, že je neprípustné, aby sa reformy robili proti ľuďom. Avizoval, že chce presvedčiť čo najviac koaličných poslancov, aby sa proti tomu postavili. Povedal, že nerozumie, prečo reformu nerobia radšej tam, kde je potrebná.