Nad ožratou vodičkou v Trebišove budete krútiť hlavou: Demolovala, čo jej prišlo do cesty

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 24-ročnú vodičku z okresu Trebišov.

Ako na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, vodička viedla v sobotu ráno osobné motorové vozidlo značky Škoda, pričom pri prejazde kruhovou križovatkou v Trebišove vyšla s vozidlom mimo cestu, kde narazila do dopravnej značky. Následne sa s vozidlom vrátila na vozovku a znova vyšla na trávnik, kde nabúrala do informačnej tabule a následne do budovy Mestskej tržnice. Po dopravnej nehode bola vodička podrobená dychovej skúške na alkohol s výsledkom 2,81 promile.