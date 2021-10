Pokračuje proces s Františkom Dorom a spol., obžalovanými z desivých skutkov: Kto bude vypovedať?

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pokračuje v pondelok hlavné pojednávanie so starostom Dolného Chotára Františkom Dorom a spol. , ktorí čelia obžalobe z viacerých vrážd a inej trestnej činnosti.

Vypovedať by mali dvaja obžalovaní, a to František Dora mladší a Roland Sz. Posledný menovaný prostredníctvom svojho obhajcu požiadal súd, aby bola počas jeho výpovede vylúčená verejnosť, a to vzhľadom na jeho zdravotný stav, ako aj na skutočnosť, že počas jeho výpovede môžu zaznieť skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť jeho rodinu a tretie osoby. Na proces eskortovali v pondelok všetkých obžalovaných.

Naposledy sa v prvej polovici októbra proces neuskutočnil z dôvodu práceneschopnosti jedného z advokátov. František Dora, jeho syn František Dora mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Vraždy si mal objednávať František Dora, aby umlčal tzv. biele kone. Niektoré svoje obete mali zastaviť pod zámienkou policajnej kontroly, v policajnom prestrojení ich presunúť do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti mali dať na ruky putá, niekoľko hodín ju strážiť a potom presunúť na miesto s vykopaným hrobom. Tam ju mali zaškrtiť. Ostáva vo väzbe? Podnikateľ Jozef Brhel už pozná rozhodnutie súdu

Za skutok mali vykonávatelia dostať vtedajšie tri milióny korún. Skupina sátorovcov mala mať na svedomí podľa neoficiálnych informácií približne 100 ľudských životov.

V procese vypovedali doteraz desiatky svedkov, znalcov a poškodených. Vypovedali aj viacerí na dlhé roky odsúdení členovia skupiny sátorovcov a aj dvaja utajení svedkovia. Pojednávanie pred senátom Pamely Záleskej sa začalo koncom júla 2020.