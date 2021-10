EXPO v Dubaji vám vyrazí dych: Nahliadnite, ako vyzerá expozícia Slovenska

Expo v Dubaji je miestom, kde sa najbližších šesť mesiacov budú stretávať ľudia z celého sveta pod jednou strechou. Pre Slovensko je to veľká príležitosť. Slovensko sa prezentuje formou 3-podlažného národného pavilónu na ploche s výmerou vyše 2 100 m2. Vodíkové auto, vesmírny robot Androver, či letecký simulátor VRM sú technologicky na takej úrovni, ktorú nám svet môže závidieť. V rámci expozície agentúry SLOVAKIA TRAVEL môžu návštevníci navnímať aj krásy Slovenska, a to v špeciálnej miestnosti s 360-stupňovou obrazovkou, ktorá okrem iného prenesie návštevníkov do rôznych kútov Slovenska.