Bývalá neonacistka Shannon pomáha ľuďom von z bludného kruhu: Ako sa dostať z pekla násilia?!

Jej život je ako búrlivý film s dobrým koncom! Hoci je Shannon Foley Martinez (47) matka siedmich detí, v minulosti pôsobila vo viacerých neonacistických skupinách. Dnes pomáha ľuďom na celom svete dostať sa z tohto bludného kruhu.

Shannon Foley Martinez vyrastala v normálnej rodine, kde nič nechýbalo, no pravda bola niekde inde. Keď mala 14 rokov, stala sa obeťou sexuálneho útoku dvoch mužov. „Bála som sa to povedať doma, lebo rodičia by sa ma namiesto toho, či som v poriadku spýtali, prečo som tam chodila a povedali by, že je to moja chyba,“ spomína Martinez na jednu zo svojich najhorších skúseností z mladosti.

Tým, že nikdy nedokázala naplniť očakávania svojich rodičov, otáčalo sa to v nej pomaly na hnev, a preto sa pridala k neonacistom. „Chcela som ubližovať sebe aj iným. Všetkých nás spájal hnev, ktorý sme potom vypúšťali na rôznych násilných akciách,“ hovorí sympatická mama siedmich detí. Páčilo sa jej, že niekam patrí a vtedy sa jej páčil aj štýl hudby, ktorý počúvali. „Najviac ma na tom fascinoval ten pocit moci a ovládania. Nemali sme dôvod, keď sme niekoho bili, jednoducho bol v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Nevyhýbali sme sa ani používaniu rôznych zbraní,“ hovorí Shannon.