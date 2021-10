Reformy sú pripravené, má to iba jednu prekážku: Ak neprejdú, bude to výsmech občanom, tvrdí Heger

Reformy nemôžu neprejsť, keďže boli definované v programovom vyhlásení vlády (PVV). Ak parlament podporil program vlády a napokon reformy neodhlasuje, bol by to výsmech občanom do tváre.

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Reformy sú podľa neho pripravené, jedinou prekážkou je politická vôľa, ktorú zatiaľ nedeklaruje hnutie Sme rodina. Heger tiež potvrdil, že núdzový stav sa zavádzať nebude. Uznal, že kontrola opatrení zo strany polície napríklad v regiónoch zlyháva.

"Reformy nemôžu neprejsť. Spreneverili by sme hlasovanie národnej rady voči programovému vyhláseniu vlády. Parlament nie je holubník. Keď vyše 90 hlasmi zahlasuje za programové vyhlásenie vlády, v ktorom definuje reformy, ktoré ide vykonať, a nakoniec ich neurobí. Veď to je výsmech občanom do tváre. Ako by sme mohli vôbec ďalej fungovať?" vyhlásil premiér s tým, že aj Sme rodina hlasovalo za PVV. Bude preto s hnutím rokovať.

Doplnil, že reformy chce 70 percent občanov. Stotožňuje sa s výhradami Sme rodina, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má chodiť do regiónov vysvetľovať reformu nemocníc. Doplnil, že to sa už deje. Ako budú nemocnice vyzerať sa podľa premiéra nedozvieme pred komunálnymi voľbami, keďže situácia sa má monitorovať dva roky.

Reforma súdnej mapy má priniesť zväčšenie obvodov, aby boli rozhodnutia súdov rýchle, spravodlivé a zrozumiteľné, hovorí premiér. Priznal, že v komunikácii reforiem vláda zaostáva. Heger potvrdil, že vláda už nezavedie núdzový stav. "Verím v to, že občania sú rozumní," povedal s tým, že núdzový stav nie je riešenie. "Zase by ho bolo treba vynucovať," myslí si, pričom nechce diktovať ľuďom, čo majú robiť.

S dodržiavaním a kontrolou opatrení je u nás problém, pretože napríklad v regiónoch sa naráža na rodinné väzby, myslí si premiér. "Je im ťažko ľudsky vyžadovať dodržiavanie pravidiel," povedal. Polícia musí podľa neho zabezpečovať pravidlá, ktoré nastavil štát. Štát urobil podľa Hegera všetko preto, aby chránil rizikové skupiny pred nákazou. Ak by sa podarilo zvýšiť zaočkovanosť u obyvateľov nad 50 rokov, zmiernili by sa podľa neho aj opatrenia a žili by sme komfortnejší život. Povedal, že teraz je to na zodpovednosti obyvateľov.

V relácii taktiež uviedol, že zvyšovanie cien energií v roku 2022 by domácnosti nemali veľmi pocítiť. "Vo všeobecnosti, domácnosti by nemali byť nejako výrazne dotknuté, pretože máme reguláciu cien pre domácnosti," spresnil premiér. Návrh znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na energie aj v okolitých krajinách nenachádza pochopenie, veľa krajín ho odmieta z racionálnych dôvodov. Slovensko je podľa neho v porovnaní s ostatnými krajinami v oveľa lepšej pozícii.

"Pretože máme regulovanú cenu energií pre domácnosti. Nemá to veľa krajín," informoval premiér. "Z tohto pohľadu, keď si zoberieme ceny energií na rok 2022, vraciame sa na ceny energií roku 2019 a 2020. Pri plyne v tomto roku poklesla cena pre domácnosti. Takže teraz sa (na ne) vraciame a bude tam jemné zvýšenie."

"Pre nás je dôležité mať v hľadáčiku ľudí, ktorých by rast cien energií mohol zasiahnuť nadmieru a vtedy im treba adresne pomôcť. Budeme sledovať dosah (zvýšenia) na nízkopríjmové skupiny, akým spôsobom ich to zasiahne. Adresné riešenie bude smerované len k tejto skupine ľudí. Pre ostatných je cenotvorba nastavená ako predchádzajúce roky. Nepredpokladáme, že bude potrebná intervencia," priblížil Heger.

V prípade zvyšovania cien energií pre firmy je podľa premiéra vláda pripravená "promptne reagovať". "Máme pripravené viaceré riešenia," povedal premiér. Pripomenul, že kabinet uhradil 170 miliónov eur za dlh za tzv. zelenú energiu, ktorý vznikal za minulých vlád.

Vláda podľa Hegera uvidí, či obnoví tzv. pomoc 3B z dielne ministerstva práce, ktorá bola ako jediná naviazaná na pokles tržieb. "Uvidíme, to závisí od situácie na trhu," poznamenal premiér. Firmy majú podľa jeho slov rôzne nástroje na zachovanie tržieb, aj vzhľadom na tzv. COVID automat. "Je dôležité, ako ich (firmy) využívajú." Na otázku, či vládny kabinet nepripravuje zníženie DPH pre gastrosektor premiér uviedol, že "v tomto momente sa tým (vláda) nezaoberá".

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) má dôveru premiéra. "Nevidím dôvod, prečo by ju nemal mať," uviedol premiér v súvislosti s diskusiou o kauze medializovanej 'covidovej pomoci' vyplatenej schránkovým firmám prostredníctvom orgánov rezortu práce. Heger nevidí dôvod na vyvodenie Krajniakovej politickej zodpovednosti. "V tomto momente nevidím, že by toto bol taký prípad," dodal predseda vlády.