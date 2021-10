Nedajte sa nachytať! Toto sú praktiky, ktoré používajú internetoví podvodníci

Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) zaznamenal v poslednom období zvýšený počet prípadov týkajúcich sa podvodnej e-mailovej či telefonickej komunikácie. Upozornila na to právnička SBA Sylvia Ďatelinková.

"Cieľom podvodníkov je zneužiť dôverčivosť obete s cieľom získania prístupových údajov do elektronického bankovníctva či údajov o platobnej karte," poznamenala Ďatelinková s tým, že s útokom sa môžu spotrebitelia stretnúť vo forme e-mailov, SMS správ či telefonátov.

Najčastejšie ide o tzv. phishing. "Obeti je zvyčajne podstrčený podvodný odkaz so žiadosťou o jeho otvorenie. Po otvorení takéhoto odkazu je od obete vyžadované, aby zadala prístupové údaje do elektronického bankovníctva, prípadne údaje k platobnej karte," vysvetlila právnička.

Upozornila, že treba byť mimoriadne obozretný a v žiadnom prípade neotvárať neznáme správy vrátane príloh či odkazov. "Ak by ste totižto poskytli inej osobe prístupové údaje do elektronického bankovníctva alebo k platobnej karte, porušili by ste tým podmienky upravujúce používanie elektronického bankovníctva a platobného prostriedku. V takom prípade by ste v plnom rozsahu zodpovedali za stratu, ktorá vám takýmto konaním vznikla," doplnila Ďatelinková.

Právnička dodala, že podvodníci sú čoraz sofistikovanejší a neváhajú sa vydávať za medzinárodné spoločnosti či už z oblasti IT sektora alebo doručovacích služieb, taktiež za banky či štátne inštitúcie. "Na svoje obete po novom číhajú aj na inzertných portáloch či internetovej platforme ponúkajúcej zdieľané cestovanie," podotkla.

V týchto prípadoch je podľa jej slov modus operandi takmer rovnaký. Podvodník predstiera záujem o ponúkaný tovar či prepravu a zašle obeti odkaz so žiadosťou o vyplnenie údajov o platobnej karte, na ktorú jej majú byť zaslané peniaze. "Ide o precízne premyslený podvod. Nedajte sa nachytať. Môžete tak prísť o nemalé finančné prostriedky. Preto v žiadnom prípade nikomu neposkytujte prístupové údaje k elektronickému bankovníctvu ani údaje o platobnej karte. Vedzte, že na účely poukázania platby stačí poskytnúť iba číslo vášho účtu," uzavrela Ďatelinková.