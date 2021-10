Anestéziológ Martin odišiel po 10 rokoch z Nemecka: Prečo som sa vrátil domov do Košíc!

Ako jeden z mála sa vrátil zo zahraničia, no nebanuje!

Košičan Martin Pažitný (34) hneď po vysokej škole vyrazil do sveta a profesne rástol v Nemecku. Po takmer 10 rokoch sa nedávno aj s manželkou Dušanou (35), ktorá je tiež anestéziologička, vrátili domov. Už druhý mesiac pôsobí vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH).

V prípade Martina (34) výber špecializácie nebol náhodný. „Ponúka všeobecný prehľad z internej medicíny aj chirurgie a človek ihneď vidí, do akej miery to pomáha pacientovi. Je to však aj stres, keď pacient môže odísť pod rukami,“ vysvetlil anestéziológ, ktorý po promócii odišiel do nemeckého Saalfeldu.

„V roku 2011 sa u nás absolventom medicíny ťažko hľadala práca, preto sme aj s manželkou cez sprostredkovateľskú agentúru využili ponuku pracovať v zahraničí. Vedel som po nemecky a pracoval som v nemocnici, ktorá je v rebríčku poskytovania starostlivosti v druhom najvyššom stupni hneď za koncovými nemocnicami,“ pokračuje s tým, že skúseností nadobudol dosť.

„Dostal som sa k celému spektru anestéziológie s výnimkou kardio- a neurochirurgie. Získal som prehľad a praktické zručnosti, ale napokon sme zvolili návrat. Z rodinných dôvodov, aj kvôli našim deťom, ťahalo nás to domov,“ vysvetľuje. Podľa slov lekára je práca v Nemecku systematickejšia a precízne zorganizovaná.

„U nás sa občas postupuje tak trochu živelne. Aj preto som rád, že sa na našom pracovisku etablujú štandardy v diagnostike a liečbe mnohých ochorení podľa európskych a svetových odporúčaní. Na novom pôsobisku vo VÚSCH sa teším aj z dobrých vzťahov na oddelení, kolegovia ma prijali medzi seba bezproblémovo. Ani v oblasti materiálneho a prístrojového vybavenia mi nič zásadné nechýba, som spokojný,“ spomína.

V súkromí relaxuje pri modernej hudbe a športe, venoval sa americkému futbalu a s deťmi rád chodí do prírody. Generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačin vraví, že sa im podarilo získať štyroch nových, kvalitných anestéziológov, čím sa situácia stabilizovala: „Podobne aj u sestier, hoci na Slovensku je ich nedostatok."