Podvod s vyplácaním prvej pomoci: Krajniak sa bráni, opozícia ho chce odvolávať

Pri poskytovaní štátnej pomoci z projektu Prvá pomoc nezlyhal kontrolný systém. Vyhlásil to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) po zasadnutí mimoriadneho parlamentného sociálneho výboru, ktorý sa venoval tejto téme.

Opozícia ho vyzýva na odstúpenie. Ak tak neurobí, chcú podať návrh na jeho odvolanie z funkcie. Šéf výboru Vladimír Ledecký sa stotožňuje s názorom ministra. Krajniak tvrdí, že riaditeľ úradu práce v Pezinku aj on sám konali okamžite. "Do niekoľkých hodín sme zareagovali, podali trestné oznámenie, akonáhle boli tieto podozrivé platby identifikované. Skontrolovali sme na celom Slovensku všetky žiadosti, ktoré sa javili, že by mohli byť sfalšované," skonštatoval.

Podľa neho nejde o zlyhanie kontrolného systému, pretože ten vyhodnotil, že žiadosti sú podozrivé. "Žiaľ, tam došlo k sfalšovaniu listín, podpisov a na základe tohto budeme ešte žiadať od ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, aby ešte prísnejšie, podrobnejšie sa kontrolovalo priamo na mieste," dodal Krajniak s tým, že v tomto roku sa kontroluje 5 % žiadostí priamo na mieste.

Ledecký priblížil, že výbor prijal uznesenie, podľa ktorého má minister aj generálny riaditeľ ústredia práce informovať o každom posune, ktorý v tomto prípade bude. Zhoduje sa s názorom ministra, že to nie je systémová chyba. Podľa neho to "zaváňa mafiánskymi praktikami". "Dopadlo to tak, ako sme predpokladali. Je tu snaha hodiť to na štyri bývalé úradníčky úradu práce v Pezinku a podľa nás, aj z tých odpovedí, ktoré sme počuli, je úplne zrejmé, že ide o systémové zlyhanie," tvrdí poslanec Erik Tomáš (nezaradený). Zároveň dodal, že Krajniak obsadil svojimi nominantmi pozície riaditeľov na úradoch práce vrátane úradu práce v Pezinku.

Poslanec Smeru-SD Ján Richter podotkol, že každý projekt, zvlášť počas pandémie, má svoje špecifiká. "Priamo na systém tohto projektu bolo treba postaviť aj systém kontroly," poznamenal s tým, že Prvá pomoc bola od začiatku zle nastavená. Pri problémových a rizikových žiadostiach bolo podľa neho potrebné spolupracovať so Sociálnou poisťovňou. "Ak sa pán minister Krajniak chce pozrieť do očí čestným živnostníkom, podnikateľom a zamestnancom, tak by mal sám odstúpiť zo svojej funkcie. Ak tak neurobí, spojíme sily, dáme podpisy pod návrh na jeho odvolanie," zdôraznil Tomáš.

Úrad práce v Pezinku mal podľa zistení Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) medzi júnom a augustom tohto roka vyplatiť 24 miliónov eur podozrivým firmám, ktoré si nezakladajú účtovné závierky, nie je zrejmé, či a koľko majú zamestnancov a viaceré z nich majú aj dlhy na daniach. Krajniak pred rokovaním výboru uviedol, že z podvodnej činnosti neoprávneného poskytovania štátnej pomoci z projektu Prvá pomoc sú podozrivé štyri osoby, ktoré pracovali na pezinskom úrade práce. Išlo o bežných úradníckych pracovníkov, nie o manažérov, a úrad už s nimi pracovný pomer ukončil.