Nahnevaní podnikatelia: O podporu žiadali štát aj trikrát, nevideli ani cent!

Niekam bezbreho tiekli peniaze, inde ledva prežili!

Veľa podnikateľov, ktorí počas pandémie museli obmedziť svoj biznis, lamentuje nad informáciou, že sa v systéme pomoci malo stratiť 24 miliónov eur, ktoré mali zinkasovať desiatky schránkových firiem. Dotknutí živnostníci či majitelia prevádzok pritom poctivo odvádzali paušálne platby všetkým inštitúciám aj keď bolo najhoršie, pretože cítili zodpovednosť za seba aj zamestnancov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na oplátku tak čakali, že dostanú, o čo žiadali. Na ministerstvách síce robili, čo mohli, lenže audit investigatívneho centra Jána Kuciaka ukázal, že obrovské balíky mali prúdiť do pofidérnych firiem, a tak tým, ktorí počítajú každé euro, ostali oči pre plač...

Aby sme neprepúšťali, zobrali sme si úver 250-tisíc

Rudo (39), Rekreačný areál Predná hora (okr. Revúca), spolumajiteľ wellness s penziónom a pivovar

- Sme rodinná firma s wellnessom, penziónom a remeselným pivovarom a zamestnávame 36 ľudí. Počas pandémie sme boli zatvorení 9 mesiacov, no nikoho sme neprepustili. V tomto chudobnom regióne totiž často pracuje len jeden a živí celú rodinu. Na to, aby sme prežili, sme si museli zobrať úver 250-tisíc eur. Mesačne teraz budeme splácať 4 200 eur. Z ministerstva práce sme nedostali všetko, čo predtým avizovali. Vyplácanie bolo nedostatočné. Dostali sme peniaze len do výšky minimálnej mzdy, no my sme výplaty krátiť nemohli a ani odvody.