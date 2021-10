Minister financií Igor Matovič exkluzívne pre Nový Čas: Kto je neschopný, kto zlyhal a koho by vymenil!

Tvrdo sa pustil do svojich kolegov z vlády.

Igor Matovič (48) sa po svojom konci na poste premiéra začal venovať štátnej kase, no vďaka tomu, že OĽaNO vyhralo vlaňajšie parlamentné voľby, je stále najsilnejším mužom koalície. V rozhovore pre Nový Čas opisuje, ako vníma svojho nástupcu Hegera, prečo považuje Lengvarského za zlého ministra zdravotníctva a čo mu najnovšie prekáža na Richardovi Sulíkovi.

ODCHOD Z PREMIÉRSKEHO POSTU

Ako ste sa vyrovnali s tým, že po koaličnej kríze ste prišli o post predsedu vlády a zostali vám na krku financie krajiny?

Svojím spôsobom mi odľahlo v tom, že niektoré časti premiérskej roboty ma vôbec nebavia. Chodiť na recepcie, zahraničné návštevy a tváriť sa tam tak, ako sa v skutočnosti tváriť nechcete, nie je tá časť roboty, ktorá ma v živote a politike baví. Tu na ministerstve mám pocit väčšej možnosti realizácie a upratania systému.

Pociťujete ešte nejakú zášť voči ministrom Sulíkovi a Kolíkovej, ktorí trvali na vašom odchode?

Zášť nie, iba pocit krivdy. Keď boli výsledky volieb, tak Rišo hovoril, že bude najvernejší z verných priateľov, o ktorých sa budem môcť oprieť počas trvania vlády. To mi robilo celkom dobre, no na druhej strane som si hovoril, že ja ťa poznám, skutek utek, a potom sa to ukázalo. Namiesto toho, aby pomáhal, vždy to boli rany od chrbta. Robiť si kampaň na tom, že robím opozíciu vlastnej koalícii počas pandémie, tak neviem, či by to Fico, Danko alebo iní koaliční partneri dokázali.

Keď sa pozrieme trochu dozadu, tak neľutujete niektoré svoje kroky? Napríklad keď ste urazili šéfku ŠÚKL Zuzanu Baťovú, lebo mala odborné výhrady voči Sputniku?

Neviem, čím by som urazil pani Baťovú. Pani Baťová urobila veľkú špinavosť voči výrobcovi vakcíny Sputnik, kde napísala do oficiálneho stanoviska ŠÚKL ako štátneho orgánu to, že Sputnik je v každej jednej krajine úplne iná vakcína, čo bolo bohapusté klamstvo a nemala k tomu žiadne dáta. Zároveň hovorila, že nemá dáta, aby dokázala posúdiť jednu šaržu, ktorú dostala na posúdenie na Slovensku. Zachovala sa podlo voči výrobcovi. Ja mu nemám dôvod krivdiť, lebo som bol veľmi rád, že v čase, keď vakcín nebolo dostatok a Európska komisia zlyhala, tak sme boli schopní zabezpečiť dosť vakcín pre ľudí, ktorí nedôverovali západným vakcínam. Nakoniec vieme, ako to dopadlo - minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dovolil očkovať v polovičke júna a dovtedy bola tak masívna kampaň, že sa veľa ľudí neočkovalo.

Zuzana Baťová čelila slovným útokom, obávala sa aj, keď ju zastavovali ľudia na ulici. Nechcete sa jej teda ospravedlniť?

Ospravedlniť? Keď si odmyslíme, že je žena, ona urobila veľké svinstvo voči výrobcovi vakcíny Sputnik. Tak, ako to prezentovala a nedokázala sa výrobcovi ospravedlniť, tak si myslím, že poškodila Slovenskú republiku a ja som sa aj preto verejne chcel zastať aj výrobcu Sputnika, lebo si nezaslúžili takúto ranu. Im to mimoriadne ublížilo v reputácii na celom svete a nechápem, prečo by som sa jej mal ospravedlňovať, keď sa jej muž správal ako najväčší chrapúň voči mne na facebooku, zverejňoval moje telefónne čísla a podobne.

Ale váš minister Krajčí mohol povoliť očkovanie Sputnikom a nepovolil to.

Práve aj na základe tlaku pani Baťovej a spol. sme chceli dať priestor, aby certifikované laboratórium potvrdilo, že vakcína je bezpečná. Na konci potvrdilo, že pani Baťová hovorila nezmysly.