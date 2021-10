Škandál s vyplatením pandemickej pomoci, Boris Kollár otvorene: Kto je zodpovedný za podvod!

Predseda koaličného hnutia Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár si plne stojí za svojím ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom (Sme rodina).

Podľa neho nenesie zodpovednosť za to, že pezinský úrad práce neoprávnene vyplatil peniaze zo štátnej pomoci. Podľa Kollára za to nie je zodpovedný ani bývalý či súčasný riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a ani sám minister Krajniak. "To je, ako keď máte zamestnankyňu v banke na pobočke a ona sa rozhodne večer si z kasy zobrať 100.000 eur," ilustroval predseda, pričom tým chcel poukázať na to, že zodpovednými sú konkrétni zamestnanci, ktorí podvod spáchali.

Minister Krajniak pred piatkovým mimoriadnym sociálnym výborom novinárom povedal, že v súvislosti s neoprávneným vyplácaním peňazí z projektu Prvá pomoc cez pezinský úrad práce sú podozrivé štyri osoby, s ktorými úrad už medzičasom rozviazal pracovný pomer. Podľa jeho slov boli podané dve trestné oznámenie. Podozriví zamestnanci mali falšovať listiny, podpisy aj výsledky kontrol.