Politici reagujú na novú súdnu mapu: Pellegrini naložil Kolíkovej, Šeliga je v pomykove

Nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini je presvedčený, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková by mala novú súdnu mapu stiahnuť. Súdnemu systému to podľa neho neprinesie nič.

"Robí to len pre svoj imidž veľkej reformátorky, mala by s tým počkať," uviedol Pellegrini. Sudcom by mala podľa neho skôr doplniť kapacity súdnych asistentov a vyšších súdnych úradníkov. "Aj nová verzia súdnej mapy je len paškvil," skonštatoval.

Nová už tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali Okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.