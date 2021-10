Spevák Peter Lipa mal v noci autonehodu.

Ako informuje portál noviny.sk, na rýchlostnej ceste R1 medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom došlo k nehode viacerých áut a kamióna. Spôsobila ju lesná zver, ktorá sa dostala na cestu.

Zviera zrazil vodič kamióna, do nákladného vozidla potom narazili dve za ním idúce autá. Jedno z nich šoféroval práve Peter Lipa. Speváka previezli do nemocnice vo Zvolene so zraneniami hornej časti tela.