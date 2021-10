Pre tri kraje platí druhá najvyššia výstraha pred vetrom: Dosiahne rýchlosť až 160 km/h!

Silný vietor na horách potrápi obyvateľov stredného a severného Slovenska aj počas noci.

Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha druhého stupňa platí pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja až do piatka (22. 10.) do 6.00 h. Meteorológovia varujú, že na horách v polohách nad 1800 metrov môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu.

Intenzita vetra by mala následne zoslabnúť. Stále by však mala platiť výstraha prvého stupňa. Hydrometeorologický ústav predpokladá, že nad pásmom lesa by miestami rýchlosť vetra mohla dosiahnuť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Takáto intenzita vetra predstavuje nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách by mala platiť až do soboty (23. 10.).