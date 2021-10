Legendárny rušeň účinkoval v hollywoodskom trháku spolu s Clooneym: Sergej z filmu Peacemaker oslávil 50-tku!

Chránia si ho ako oko v hlave. V železničnom rušňovom depe v Humennom je zaparkovaný legendárny Sergej, ktorý si zahral vo filme Peacemaker spolu s hollywoodskou hviezdou Georgeom Clooneym.

Nadšenci z Podvihorlatského železničného spolku nedávno objavili rodný list tohto rušňa, ktorý dokazuje, že tohto roku oslavuje okrúhle päťdesiatiny. Urobili mu teda narodeninovú oslavu a upiekli tortu.

Sergej účinkoval v úspešnom hollywoodskom filme v roku 1996. O štyri roky neskôr ho prestali železnice využívať a odišiel do dôchodku. Keď ho v roku 2015 priviezli do Humenného, bol v podstate len kopou šrotu. „Nám sa ho následne podarilo zrenovovať do pôvodnej podoby. Má aj typickú bordovú farbu, hoci vo filme bol natretý na bielo–zeleno, aby sa čo najviac podobal rušňom, ktoré premávali v Sovietskom zväze,” vysvetlil šéf Podvihorlatského železničného spolku Dominik Drevický (38).

Nadšenci z depa v Humennom opravujú staré železničné dopravné prostriedky zadarmo a vo svojom voľnom čase. Na výsledky svojej práce sú patrične hrdí a snažia sa o vozidlách dozvedieť, čo najviac. „Preto som zapátral v archívoch a z historických dokumentov vyplynulo, že Sergej bol vyrobený v Luhansku v roku 1971. V rovnakom roku začal premávať po československých tratiach,” doplnil vedúci pracoviska rušňového depa v Humennom Branislav Behún (44), ktorého manželka upiekla na oslavu Sergejových päťdesiatín tortu.

Tá bola takmer na nerozoznanie od naozajstného rušňa Sergeja. Železnú filmovú hviezdu si v Humennom chránia ako oko v hlave. Preto parkuje vo vnútorných priestoroch depa. Nadšenci pripravujú aj ďalšie prekvapenie - snažia sa zrenovovať parný rušeň – ventilovku.

Rušeň Sergej

- Rok výroby: 1971

- Max. povolená rýchlosť: 100 km/h

- Hmotnosť: 116 ton

- Dĺžka: 17,55 m

- Výška: 4,50 m

- Šírka: 2,95 m

- Počet valcov: 12