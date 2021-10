Ďalší z krajov spúšťa očkovanie treťou dávkou: K dispozícii budú dve veľkokapacitné očkovacie centrá

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvorí v sobotu (23. 10.) dve veľkokapacitné očkovacie centrá (VKOC), kde sa bude podávať prvá, druhá aj tretia dávka vakcíny od Pfizer/BioNTech.

Centrum v Dunajskej Strede sa bude opäť nachádzať na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana, v Trnave bude na novej adrese, na Strednej odbornej škole elektrotechnickej na Sibírskej ulici. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.

V Trnave bude očkovanie prebiehať od 8.00 do 18.00 h, v Dunajskej Strede od 8.00 do 16.00 h. „Reagujeme na vývoj epidemiologickej situácie v Trnavskom kraji. V dvoch VKOC ponúkneme naozaj široké možnosti očkovania proti ochoreniu COVID-19. Želám si, aby ľudia využili tieto možnosti a nehazardovali so svojím zdravím, ako aj zdravím svojich blízkych, kolegov aj širšej komunity,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.

V Dunajskej Strede i Trnave prvú alebo druhú dávku vakcíny dostanú záujemcovia od 12 rokov aj bez predchádzajúcej registrácie. V prípade neplnoletých záujemcov je potrebné prísť v sprievode zákonného zástupcu. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre bude zabezpečený pediater.

Treťou dávkou vakcíny budú zaočkovaní len tí, ktorí dostali SMS správu z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), alebo ľudia na základe výmenného lístka od odvodného lekára, ktorý o možnosti očkovania rozhodol. Ide predovšetkým o ľudí s oslabenou imunitou. Rovnako bude treťou dávkou vakcíny zaočkovaný aj zdravotnícky personál, a to aj bez predchádzajúcej registrácie. Potrebné je doniesť si so sebou potvrdenie o podaní druhej dávky vakcíny.

Vo VKOC v Trnave bude pre registrovaných aj neregistrovaných plnoletých záujemcov k dispozícii aj jednodávková vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson.