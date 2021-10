Sme rodina nepodporí reformu nemocníc: Prejde zmena aj bez nich? Jasný názor Bittó Cigánikovej

Hnutie Sme rodina nepodporí v predloženej forme reformu nemocníc. Po štvrtkovom rokovaní poslaneckého klubu hnutia s ministrom zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) to povedal šéf klubu Peter Pčolinský.

Hnutie Sme rodina je ochotné sa ešte o téme rozprávať, pokiaľ by ministerstvo zdravotníctva stihlo "obehnúť" dotknuté regióny a získať si ich podporu. Minister verí, že budú ešte diskutovať. Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) hovorí, že reforma môže prejsť aj bez podpory Sme rodina.

"Ministrovi sme oznámili, že v tejto chvíli našu podporu nemá, pokiaľ nedostaneme z regiónov, priamo od starostov, primátorov, riaditeľov konkrétnych nemocníc informáciu, že je to v poriadku a dohodli sa," povedal novinárom Pčolinský. Reformy by sa podľa neho mali konzultovať s dotknutými regiónmi. Ministrovi vyčítajú komunikáciu so samosprávami či predstaviteľmi nemocníc. "Na niektoré otázky sme nedostali odpoveď, nevedeli nám dať záruky na papieri, že niečo bude tak alebo onak. Pretože pre nás je veľmi dôležité, aby sme nevypisovali bianko šek, a potom o rok, aby sme neboli prekvapení, že ten výsledok je nejaký" doplnil.

Lengvarský debatu s poslancami Sme rodina označil za korektnú. Povedal, že si vzájomne vyjasnili pozície. "Verím, že budeme úspešne pokračovať ďalej," povedal novinárom. "Viera je silná vec," reagoval na na neho Pčolinský.

Pčolinský si myslí, že bez hlasov Sme rodina reforma neprejde. "To sme nikdy nepovedali," reagoval na otázku novinárov, či je možné, že Sme rodina odíde z koalície, ak prejde reforma. "Keď si vedia zohnať podporu aj bez nášho klubu, nech sa páči," doplnil.