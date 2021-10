Situácia sa zhoršuje: Rastie počet prípadov koronavírusu, stále viac ľudí musí ísť do nemocnice

Počet prípadov nového koronavírusu na Slovensku stále rastie. Denne pribudne 2750 nakazených. Vzrástol aj počet hospitalizovaných.

Kým minulý týždeň ich bolo v súvislosti s koronavírusom hospitalizovaných 818, tento týždeň je ich 997. Taktiež stúpol aj počet ventilovaných pacientov, a to z 88 na 125. Vo štvrtok o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. Od pondelka (25.10.) bude na Slovensku v čiernej farbe desať okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, bude 30 okresov. Červených okresov bude 27, oranžových 12. "Až desať okresov je v nižšej farbe, ako by mali byť, vďaka počtu zaočkovaných ľudí nad 50 rokov. To sa týka napríklad Žiliny, ktorá by už bola čierna," opísal Mišík. Dodal, že najvyššia incidencia je u stredoškolákov, ich rodičov a ich blízkych vekových skupinách.

Treťou dávkou už zaočkovali 6400 ľudí. Taktiež sa od budúceho pondelka spustí registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osôb s rizikovou prácou. "Keď sa zaočkuje 80 percent rizikovej skupiny, potom sa očkovanie otvorí ostatnej verejnosti," spresnila členka konzília odborníkov, primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava - Kramáre Alena Koščálová. Zdôraznila, že ak pozvánku na tretiu dávku dostanú ľudia, ktorí majú pocit, že by na ňu nemali ísť, mali by sa obrátiť na svojich všeobecných lekárov.

Konzílium odborníkov pripomenulo dôležitosť a pravidlá dodržiavania karantény, ale aj význam očkovania proti novému koronavírusu. Práve vďaka očkovaniu sa viacerým okresom na Slovensku podarilo zostať v rámci COVID semaforu v lepšej farbe.