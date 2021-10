Nespokojní pracovníci školstva a komora učiteľov: Budú sa zvyšovať platy učiteľov? Gröhling reaguje

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) verí, že v nasledujúcich týždňoch dospeje v súvislosti so zvyšovaním platov učiteľov k pozitívnemu výsledku.

Uviedol to vo štvrtok počas tlačovej konferencie. Šéf rezortu chce, aby k zvyšovaniu platov učiteľov došlo. "Je mi ťažko povedať, či to bude alebo nie," uviedol šéf rezortu školstva. Ako doplnil, nezávisí to len od neho. V tejto súvislosti rokuje nielen s ministrom financií Igorom Matovičom, ale aj s predsedom vlády Eduardom Hegerom (obaja OĽANO).

Nespokojnosť s tým, že sa v návrhu rozpočtu na rok 2022 nemyslelo na zvyšovanie platov učiteľov, vyjadril napríklad Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ale aj Slovenská komora učiteľov.