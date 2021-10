Bilancia požiarov za trištvrte roka 2021: Čo bolo ich najčastejšou príčinou?

Za deväť mesiacov vzniklo na Slovensku celkovo 6022 požiarov, pri ktorých bolo 36 obetí a 133 osôb bolo zranených.

Celkovo spôsobili požiare škody vo výške 26.359.320 eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Najviac požiarov bolo podľa hasičov zaznamenaných v Košickom kraji, a to 1070. Škody tam vyčíslili na viac ako 4,7 milióna eur. Najmenej požiarov mal Trenčiansky kraj (542) so škodami vyše 1,6 milióna eur. Najčastejšie požiare boli v soboty. V tento deň ich bolo 989, uvádza HaZZ. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v marci, a to 1044.

"Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku opäť ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, pričom evidujeme až 2652 takto spôsobených požiarov," konštatuje HaZZ.