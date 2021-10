Protest v Košiciach: Bezpečnú a legálnu interrupciu žiadalo okolo 150 ľudí

Približne 150 ľudí sa v stredu podvečer zhromaždilo v Košiciach, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu. Reagovali tak na návrh zákona o pomoci tehotným ženám. V centre mesta sa zišlo aj niekoľko tých, ktorí úplne odmietajú interrupcie.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako povedala výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Zuzana Bendíková, nepáči sa im návrh poslankyne NR SR Anny Záborskej (OĽANO). „Volá sa pomoc ženám, ale v skutočnosti ruší vyhlášky, ktoré doteraz usmerňovali interrupciu a prístup k nim. Snaží sa ich zrušiť alebo zmeniť podľa jej ideologických predstáv a dopĺňa to nejakými sociálnymi balíčkami, ktoré sú čisto akoby populistickým ťahom,“ povedala s tým, že podľa nich nejde o systematické sociálne riešenie. Organizátori počas zhromaždenia vyzvali poslancov, aby za prijatie návrhu nehlasovali.

Pri Dolnej bráne sa zároveň zišla aj skupinka ľudí s protichodnými transparentmi. „Tešíme sa z každého návrhu, ktorý chráni počaté dieťa a pomáha žene zvládnuť tehotenstvo. Tie z balíka Záborskej patria medzi ne. Chceme pomenovať najvyššiu hodnotu, a tou je, že každý ľudský život je dobro,“ uviedol katolícky kňaz Dušan Škurla, ktorý podporuje úplný zákaz interrupcií. „Sme za ochranu ľudského života, už aj počatého,“ dodal.

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám je na programe aktuálnej schôdze parlamentu. Podľa návrhu by sa mohla predĺžiť lehota na rozmyslenie o potrate zo 48 na 72 hodín, pôvodne to bolo 96 hodín. Okrem iného by sa tiež mohol zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Niektorí poslanci avizovali predloženie pozmeňujúcich návrhov, ktorými by chceli zákon zmierniť. Pochod za reprodukčnú spravodlivosť organizovala iniciatíva Nebudeme ticho vo viacerých mestách v SR i v Českej republike. Stovky ľudí sa v pondelok (18. 10.) zhromaždili aj v Bratislave. Záborská to vníma ako rešpektovanie práva slobodne prejaviť názor. Väčšina požiadaviek organizátorov podľa nej nevychádza zo skutočnosti a sú "veľmi ovplyvnené propagandou".