Psychológovia reagujú na Tarabov status o Emme Čaputovej: Toto môže urobiť iba primitív!

Poslanec Tomáš Taraba spustil príspevkom na sociálnej sieti lavínu.

Bývalý člen ĽSNS zdieľal fotku dcéry prezidentky Zuzany Čaputovej, modelky Emmy, s komentárom: ,,Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku." Príspevok polícia označila za šikanu na internete, ostro sa voči nemu ohradila aj hlava štátu. Nový Čas oslovil psychológov s otázkou, ako počin poslanca Tarabu vnímajú

Je to absolútne nevhodné

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Toto môže urobiť iba primitív. Na toto nie je žiaden iný pohľad. Je to absolútne nevhodné. Jednak je to neplnoleté dievča, jednak je to dcéra. Je to totálny nezmysel. Je to niečo medzi zlosťou, niečo medzi aroganciou a niečo medzi hlúposťou. Na toto sa naozaj nič iné nedá povedať. Je to však iba arogancia človeka, ktorý to vypustil, je to maximálne nevhodné.

Tréning odolnosti proti ľudskej hlúposti

Miron Zelina, školský psychológ

- Vek 17 rokov je strašne atraktívny na to, aby sa dievčatá, ale nakoniec aj chlapci, zviditeľnili. Čo je podstatné, mama, ktorá je vo vysokej politickej funkcii, jej istotne dopredu povedala, že budú problémy, budú ťažkosti, ľudia budú závidieť, ohovárať, intrigovať. Pokiaľ má harmonickú, vyrovnanú povahu, čo zároveň znamená, že dobre dokáže ovládať a regulovať svoje emócie a myšlienky, tak by to na nej nemalo zanechať nejaké depresívne alebo úzkostné stopy. Naopak, svojím spôsobom by to mohlo trénovať jej odolnosť proti ľudskej hlúposti.