Legendárna lekáreň Salvator dostane svoj nábytok: Bratislava ho kúpila za milión eur!

Rozobrali ho! Historický nábytok z legendárnej lekárne Salvator v Bratislave v hodnote takmer milióna eur by sa mohol onedlho konečne vrátiť na pôvodné miesto.

Časť vybavenia z lekárne začali sťahovať od doterajšieho majiteľa, zberateľa Erika Kovácsa z Nového Mesta nad Váhom, už v utorok. Kedy presne bude pôvodná lekáreň Salvator aj s nábytkom sprístupnená verejnosti, zatiaľ nie je presne známe.

Primátor Matúš Vallo odhaduje, že by mohol byť interiér skompletizovaný do niekoľkých mesiacov. Mesto podpísalo zmluvu o kúpe historického mobiliára na začiatku októbra. Nábytok, ktorý bol roky súčasťou súkromnej výstavy zberateľa Erika Kovácsa, stál magistrát 990-tisíc eur, no je vo vynikajúcom stave.

„S pánom primátorom sme sa dohodli na rovnakej sume, za akú sme nábytok kupovali v roku 2010. A to napriek tomu, že sme ho medzičasom kompletne zreštaurovali. Bol to naozaj veľký ústupok mestu, pretože mobiliár má oveľa vyššiu cenu,“ podotkol Kovács.

Zároveň potvrdil, že s odnášaním nábytku z jeho súkromného múzea začali v utorok. Nebolo to podľa neho nič jednoduché. „Ťažký mramorový stôl nevedelo zdvihnúť ani 7 chlapov,“ prezradil. Presun bude podľa neho trvať asi dva týždne, všetko však bude závisieť od technickej náročnosti.

Dodal, že mobiliár by mal byť zatiaľ umiestnený v depozite v Bratislave. „Cieľom mesta je prinavrátiť mobiliár verejnosti, preto pripravuje priestory, aby bol všetkým prístupný,“ uviedla hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Čo sa bude prenášať?

1. Hodinový stroj

2. Nábytková zostava v tvare U

3. Mobilné zásuvkové zostavy

4. Kamenné lavabo 5. Stôl

6. Kamenná trecia miska

- Lekárenské váhy

- Lekárenské nádoby