Fico sa obul do moderátora politickej relácie: Kovačič vracia úder!

Predseda strany Smer Robert Fico zverejnil 18. októbra blog o tom, ako vďaka moderátorovi politickej relácie Michalovi Kovačičovi vyhral 50 eur.

V texte pod názvom "Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur!", písal o tom, ako vyhral stávku vďaka minulotýždňovému Na telo s Petrom Pellegrinim a Máriou Kolíkovou. Fico sa stavil, že moderátor opomenie viaceré otázky na ministerku spravodlivosti.

Podľa Kovačiča Fico nezachytil, že mnohé z otázok, ktoré ho zaujímali už pred niekoľkými mesiacmi vo svojej relácii položil. "O podnikaní jej rodinných príslušníkov padla celá séria otázok 2.5.2021 (Na telo R. Raši - M. Kolíková) po vašej vlastnej tlačovej konferencii na túto tému. Okolnostiam podmienok väzby a smrti M. Lučanského sme sa venovali veľmi extenzívne hneď v niekoľkých reláciách. Dokonca sme si dali urobiť prieskum verejnej mienky o dôvere ľudí v jej vyšetrovanie (zverejnený v Na telo 31.1.2021). Pani ministerka bola s otázkami na túto tému konfrontovaná už 17.1.2021 (Na telo M. Kolíková - P. Pellegrini). Systémové nastavenie kolúznej väzby v našom justičnom systéme bolo témou opakovane a nielen keď bola hosťom M. Kolíková," vymenúva moderátor na sociálnej sieti a šéfa Smeru pri tejto príležitosti verejne pozýva do relácie.

"Týmto vás chcem tiež opätovne pozvať do Na telo, tak ako to pravidelne (doposiaľ neúspešne) robím už celé 3 roky od obnovenia relácie. Keďže líder jednej z dvoch najsilnejších opozičných strán do najsledovanejšej televíznej politickej debaty na Slovensku bezpochyby patrí.

Napríklad predseda OĽaNO Igor Matovič nám už opakovane avizoval, že má záujem s vami prísť do spoločného duelu, myslím teda, že nebude problém dohodnúť termín, ktorý by vám obom vyhovoval," dodal moderátor.