Musel sa ozvať! Naliehavý odkaz hlavného hygienika politikom

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzýva všetkých politických predstaviteľov, ktorým záleží na zdraví a životoch svojich voličov, aby podporili očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Ako zdôrazňuje vo svojom vyhlásení, v súčasnej epidemiologickej situácii môže práve to najviac pomôcť. Zároveň Mikas skonštatoval, že systém verejného zdravotníctva bol zo strany niektorých politikov v poslednom období viackrát spomenutý nekorektným spôsobom.

„Nezaslúžime si takéto nefér útoky. Pripomíname, že Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) a regionálne úrady verejného zdravotníctva sú odborné apolitické orgány, ktoré si plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok," uviedol Mikas.

Hlavný hygienik doplnil, že ÚVZ nemá kapacitu, ale ani dôvod a oprávnenie vstupovať do politických súbojov. „Naším cieľom je chrániť zdravie a životy, a to sa snažíme robiť s maximálnym nasadením od začiatku pandémie. Prosíme politických predstaviteľov, aby to rešpektovali," dodal Mikas.