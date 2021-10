Dočkáme sa zlacňovania? Odborník prehovoril o prognózach

Súčasné odhady hovoria, že vysoká inflácia, teda rast cien tovarov a služieb, bude len krátkodobá.

Napríklad na Slovensku dosiahla v septembri inflácia hodnotu 4,6 %, čo je najvyššia úroveň od novembra 2011. Ako na stredajšej biznis konferencii Slovenskej sporiteľne #akonato povedal profesor z Chicagskej univerzity a člen bankovej rady Národnej banky Slovenska Ľuboš Pástor, dlhé roky centrálne banky zápasili s tým, že nevedia splniť inflačný cieľ, ide však o to, aby sa inflácia „nevyšmykla z rúk“ a neostala vysoká príliš dlho.

Aktuálna situácia okolo pandémie COVID-19 podľa Pástora spôsobila, že je na trhu vysoký dopyt a ľudia majú chuť míňať. „A keď sa stretne silný dopyt s rozpačitou ponukou, speje to k zvyšovaniu cien,“ myslí si Pástor. Treba však podľa neho veriť, že je to len dočasný fenomén a že o dva či tri roky pôjdu ceny dole. Zároveň doplnil, že inflácia by mala zvýšiť aj úrokové sadzby. „Do akej miery, to bude závisieť, či inflačné očakávania budú dlhodobé alebo len krátkodobé,“ uviedol Pástor. Zároveň však dodal, že súčasná miera úrokov je historicky nízka.

Ďalším fenoménom je podľa spoluzakladateľa a generálneho riaditeľa firmy Tachyum Radoslava Daniláka čipová a surovinová kríza. V úvode pandémie bol podľa neho vysoký dopyt po sieťových zariadeniach, čo trvalo zhruba šesť mesiacov a následne sa dopyt ustálil. Avšak posledný rok sledujú, že dodávateľský cyklus sa predlžuje a k zákazníkom sa objednaný tovar nedostáva načas. Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne Petra Krutila to, čo sa z pohľadu banky mení, je, že firmy potrebujú viac peňazí na prefinancovanie svojich prevádzkových nákladov pre meškajúce dodávky. Výkonný viceprezident skupiny MOL pre oblasť downstreamu Gabriel Szabó si zase myslí, že energetická kríza a disfunkcia dodávok zapríčiní krach menších firiem venujúcich sa dodávke materiálov.

Koronakríza podľa Pástora prerástla aj do korporátneho sektora. Americké firmy sú na tom podľa neho napríklad veľmi dobre z pohľadu globálneho talentu či silného postavenia na trhu. „Ale v poslednej dobe si myslím, že ustupujú a nechávajú sa zožierať zvnútra,“ skonštatoval Pástor. Dlhodobými biznis víťazmi budú podľa Krutila multikanálové firmy, ktoré svoj biznis spájajú do pobočiek a digitálu.