Nová bytovka namiesto paneláka smrti v Prešove, desať rodín sa chce vrátiť domov: Bojujú s byrokraciou

Veci sa začínajú hýbať. V decembri uplynú dva roky od tragického výbuchu bytovky na Mukačevskej ulici číslo 7 v Prešove, ktorý si vyžiadal osem obetí.

Po kolapse schodiska statik napokon rozhodol o demolácii budovy, a tak obyvatelia paneláka prišli o svoje obydlia. Väčšina si našla iné bývanie, no nájomníci z desiatich bytov sa pred časom rozhodli, že zo zbierky postavia na rovnakom mieste novú bytovku.

Hrozný výbuch otriasol celým Slovenskom v decembri 2019. Zároveň však vyvolal aj veľkú vlnu solidarity.„Desiati sme sa dohodli, že chceme znova bývať na starom mieste. Stálo pred nami množstvo prekážok a všetky nie sú odstránené ani doteraz, ale sme odhodlaní postaviť si nový bytový dom,“ hovorí bývalý domovník Mojmír Květoň.

Už majú urobené aj vizualizácie novej bytovky. „Už sme podali aj žiadosti na viaceré inštitúcie, ktoré musia schváliť náležitosti pred výstavbou. Vodu, plyn, elektrinu nám už schválili. Mestský úrad si to necháva na poslednú chvíľu. Mali by sme však dostať vyjadrenie do pár dní. Verím, že bude kladné,“ dúfa bývalý domovník. Ako problém sa javil nedostatok parkovacích miest. Kým do výbuchu s tým nebol problém, lebo za socializmu, keď sa bytovka stavala, platili iné predpisy, teraz musí mať každý nový dom nové parkovacie miesta. „Chceli sme ich vybudovať vedľa, ale to nám nedovolili. Takže v našej bytovke budú prvé tri poschodia parkovisko. Autá doň bude voziť výťah. Najskôr nám navrhovali podzemné parkovisko, ale to by bolo veľmi drahé, takže sme to vymysleli takto. Tiež to bude drahé, ale lacnejšie ako pod zemou,“ dodal.

Bojujú s byrokraciou

Nájomníci sa momentálne boria s formalitami, ale veria, že o pár mesiacov sa rozbehne aj výstavba. „Kedy presne to bude, zatiaľ nevedno. V konečnom výsledku však má byť v bytovke 15 bytov, z toho 14 trojizbových a jeden dvojizbový. Desať bude pre nás a päť by mala mať firma, ktorá to zrealizuje. Podlaží bude osem. Z toho 3 parkovacie a 5 obytných,“ pripomenul Květoň. Cenu ešte nepoznajú. Tesne po výbuchu dostali výhodnú ponuku od stavebnej firmy a to 840 eur za m2 . Lenže odvtedy citeľne zdraželi stavebné materiály, čo sa negatívne premietlo do ceny. „Na mestskom úrade nám to zatajili. Škoda, že to nevyšlo. Teraz išli ceny výrazne hore. Ja tajne dúfam, že by to mohlo byť 1 200 eur za meter, ale bojím sa, aby to nebolo len moje zbožné želanie,“ uzavrel.