Mrazivá veštba sa naplnila do bodky: Renáta si napriek ťažkej skúške vzala ochrnutého Dušana v nemocnici

Šťastie dvoch milujúcich ľudí navždy poznačil jediný okamih! Renáta (48) a Dušan (54) spolu žili 16 rokov a plánovali svadbu.

Ich šťastie preťal v júli 2019 neprajný osud. Dušan po skoku do bazéna ochrnul na celé telo. Renáta však svoju lásku neopustila. Práve naopak! Zobrala si ho za manžela v nemocničnej izbe počas zúriacej pandémie. Obaja veria, že Dušanov stav nie je nezvratný a môže sa postupne zlepšovať. Nedávno už dokonca zacítil Renátin dotyk.

Stretli sa v práci. Obaja mali za sebou nevydarené manželstvá a dnes majú dospelé deti. Napriek tomu neprestali veriť na lásku. Poučení zo života si plánovali, ako im bude na staré kolená spolu krásne, ako sa budú túlať horami a ako raz budú rozmaznávať vnúčatá. Na Vianoce roku 2018 požiadal Dušan milovanú Renátu o ruku.

Vtedy ani jeden z nich netušil, akú ťažkú životnú skúšku im osud pripraví. „Všetko sa to zmenilo 26. júla 2019, keď Duško skočil hlavičku do bazéna a v jedinej sekunde ochrnul na celé telo. Odvtedy zostal uväznený vo svojom tele a bol odkázaný na pomoc iných. Šťastie v nešťastí bolo, že ho zachránili kamaráti, ktorí ho vytiahli z vody, poskytli mu prvú pomoc a privolali záchranku,“ opísala osudné okamihy Renáta. „V tom momente sa mi zrútil celý svet. Žili sme spolu 16 rokov a plánovali sme, že sa zosobášime. Osud to však zariadil inak... Napriek tomu som sa nevzdala a tri týždne po úraze som náš sobáš aj zrealizovala. Vzali sme sa v nemocnici,“ prezradila oddaná Renáta.

Nádej stále žije

Renáta je presvedčená, že Dušanov súčasný stav nie je nezvratný, hoci lekári sú vo svojich prognózach opatrní. „Donedávna sa vôbec nepohol. Necítil nič. Hýbal iba ramenami a hlavou. Keď ešte boli povolené návštevy, tak som prišla na to, že keď som ho hladkala a stláčala mu ruku a nohu na stehne, povedal mi, že to cíti. Slabo, ale vnímal to,“ so slzami a s obrovskou nádejou v hlase hovorí milujúca manželka, ktorá túži len po jednej veci - rozhýbať svojho manžela. Dúfa, že sa raz vrátia dni, keď sa spoločne tešili z každého aktívne prežitého dňa. „Potrebuje veľmi veľa rehabilitácií. Pracujem, koľko viem, ale toľko peňazí nedám dokopy. Som preto vďačná za každú pomoc, za každé euro. Všetko dávam na to, aby mal Dušan to, čo všetci považujeme za samozrejmé,“ povedala na záver obetavá manželka.

Mrazivá veštba

Renáta prezradila, že na blížiace sa nešťastie ju vopred upozornila veštkyňa. „Neviem presne, v ktorom roku to bolo, ale bolo to asi 3-4 roky pred úrazom, keď som dostala kontakt na nemenovanú paniu, ktorá veští z kariet. Chcela som vedieť svoju budúcnosť, tak som k nej išla. Neuveriteľné, ale vtedy mi povedala, že manžel, hoci v tom čase sme ešte neboli svoji, bude mať úraz a zostane nemohúci. Dodala, že sa o neho budem starať. Jej slová sa do bodky vyplnili,“ povedala krútiac hlavou.