Do neba odišiel anjelský hlas: Slovenskí kolegovia v slzách spomínajú na svetoznámu sopranistku Editu Gruberovú († 74)

Zostali po nej nezabudnuteľné árie! Srdce opernej divy Edity Gruberovej († 74) navždy dotĺklo a smutná správa o jej skone zasiahla nielen jej verných poslucháčov na Slovensku, ale takmer na celom svete.

Svojím anjelským hlasom si totiž podmanila divákov v slávnej milánskej La Scale, Royal Opera House v Londýne či v známej newyorskej Metropolitnej opere. Ako na ňu spomínajú jej slovenskí kolegovia?!

Edita Gruberová patrila medzi úkazy na svetovej opernej scéne. Už ako malé dieťa, keď spievala v kostole, cítila, že spev je niečo, čo ju bude sprevádzať celým jej životom. „Toto je môj kostol, tu som spievala, tu som sa rozhodla, že sa stanem opernou speváčkou,“ vyznala sa v dokumente The art of Belcanto, keď sa s kamerou vrátila do svojej rodnej Rače. Návraty na Slovensko boli pre ňu veľmi citlivé, pretože v čase tvrdej normalizácie sa v roku 1971 rozhodla opustiť Československo. „Táto hruška bola moje prvé pódium, vyliezla som po koreňoch a spievala,“ spomínala na radostné detstvo a časy, ktoré prežila v Bratislave. Jej lásku k hudbe a všadeprítomný umelecký cit ju sprevádzali na každom kroku, čo potvrdila aj jej priateľka z detstva. „Ona stále spievala, často chodievala s rodičmi do vinohradu, pretože ju nechceli nechávať doma samu, a tak spievala tam a bolo ju počuť na celú Raču,“ hovorí v dokumente jej priateľka.

Doma ju nechceli, svet jej tlieskal

V rokoch 1961 - 1968 študovala na bratislavskom konzervatóriu a neskôr na Vysokej škole múzických umení. Už tu videla v mladej Edite jej vyučujúca Mária Medvecká obrovský potenciál. „Na konzervatóriu som študovala 6 rokov, moja učiteľka dostala myšlienku urobiť zo mňa soprano, ktoré Bratislava ešte nepočula. A ja som jej za to vďačná,“ tvrdila Gruberová, ktorej však komunisti nedali príliš veľa možností na rozlet. Aj preto sa rozhodla odísť a usadiť sa aj s manželom v zahraničí, kde jej však nikto nedal nič zadarmo. Na dlhší čas sa napríklad stala jedinou živiteľkou rodiny. Jej prvým medzinárodným úspechom v roku 1976 bola úloha Zerbinetty v opere Richarda Straussa Ariadna na Naxe, no už pred tým zaujala vo Viedenskej opere v Mozartovej Čarovnej flaute ako Kráľovná noci. Odvtedy ležali diváci Edite Gruberovej doslova pri nohách. Svoj kumšt predvádzala na doskách operných domov v Miláne, New Yorku, Madride či Paríži. Jej meno sa spomína v jednom rade s Mariou Callas či Montserrat Caballé.